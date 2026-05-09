Кухненските шкафове отиват в миналото. Ето какво ги заменя?

Традиционните долни шкафове в кухнята постепенно отстъпват място на модерните издърпващи се чекмеджета, които все по-често се превръщат в предпочитано решение при обзавеждането на съвременните кухни. Според експерти тази система значително улеснява ежедневната работа, подобрява организацията и спестява място.

Издърпващите се чекмеджета позволяват пълен достъп до всички съдове и принадлежности наведнъж, без човек да се навежда и да рови в дълбоки шкафове. Именно това ги прави особено удобни за възрастни хора или за хора с проблеми с гърба и коленете.

Специалистите отбелязват, че решението е особено практично и за малки кухни. Липсата на вътрешни вертикални прегради позволява пространството да бъде използвано максимално ефективно, а организацията става значително по-лесна.

Друго голямо предимство е възможността кухнята да бъде разделена на ясни функционални зони. Така всичко остава подредено и лесно достъпно, което улеснява ежедневното готвене и спестява време.

Въпреки популярността си обаче този тип системи имат и недостатъци. Издърпващите се чекмеджета са значително по-скъпи от стандартните шкафове и изискват качествен монтаж. Особено важно е водачите да бъдат здрави и с достатъчна товароносимост.

Експертите предупреждават и за още един проблем - не всички домакински уреди и големи съдове могат удобно да се съхраняват в подобни чекмеджета. Затова при планиране на кухнята често се препоръчва комбинация между модерни издърпващи се системи и няколко класически шкафа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com