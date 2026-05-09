Защо историята ни даде червен картон? Голямата роля на България

Автор: ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА КАРААНГОВА

От Освобождението насам България никога не е притежавала суверенитет в класическия смисъл на думата. Така е, защото като всяка малка държава малко или много е под нечий контрол или влияние. Това не означава обаче че управниците ѝ трябва да са “yes-man”. Тази наша склонност се дължи на липсата на национално самочувствие, особено след двете национални катастрофи.

Мнозина ще кажат, че си научихме историческите уроци и се разделихме с националния си идеал за образно казано “България на три морета”.

Аз смятам, че историята ни даде червен картон не за идеала ни, а за инструмента и метода, по който го постигаме.

Както се казва в онази знаменита реплика на кардинал Ришельо: “Перото е по-силно от меча”.

На нас е дадено словото и перото. Носители сме на една от най-древните цивилизации. Нашето самочувствие няма и не бива да идва от военни победи.

Едва ли ще сме и икономическа сила.

България е центърът на тази източно-православна славянска култура, затова Сърбия (Югославия) не успя да бъде обединителят.

Сърбите имат достойнства, но нямат духовни учения. Поради тази причина те не са и никога няма бъдат центъра на нашата славянска цивилизация. Духовните учения са в България. Нашата азбука е единствената азбука, създадена за християнския култ.

Така че, нашата задача е идеологически да привлечем народите към себе си, а не да завоюваме територии. Това, между другото, са правили древните българи, които поради, това че са се водили изцяло от справедливостта, са привличали други народи сами да се присъединяват към тях без да има нужда да ги завоюват.

