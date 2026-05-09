Путин с остра реч на Парада на победата(ВИДЕО)

Русия и други страни по света отбелязват Деня на победата във Великата отечествена война.

Традиционно основните събития на празника ще бъдат парадът на Червения площад и фойерверките, съобщава ТАСС.

„Великият подвиг на поколението победители вдъхновява воините от специалната военна операция“, заяви руският президент Владимир Путин по време на речта си на Парада на победата в Москва.

По думите му подвигът на поколението, победило във Великата отечествена война, днес вдъхновява руските войници, които участват в т.нар. „специална военна операция“ в Украйна.

Ето го пълния текст на поздравлението на президента, което е достъпно и на уебсайта на Кремъл.

Скъпи граждани на Русия! Скъпи ветерани!

Другари войници и матроси, сержанти и старшини, прапорщици и лейтенанти! Другари офицери, генерали и адмирали! Войници и командири – участници в специалната военна операция! Уважаеми гости!

Поздравявам ви с Деня на победата - нашия свещен, светъл и най-важен празник!

Честваме го с чувство на гордост и любов към нашата страна. Осъзнаваме общия си дълг да защитаваме интересите и бъдещето на нашата Родина. Честваме го с искрена синовна благодарност към великото поколение победители.

Ние свещено почитаме наследството на войниците-победители. Грижата за Отечеството обединява цялата ни страна, целия народ на Русия, а запазването на паметта за събитията от Великата отечествена война, нейната истинска история и нейните истински герои е въпрос на чест за нас.

Винаги ще помним героизма на съветския народ – че именно той даде решаващия принос за разгрома на нацизма, спаси страната си, спаси света, сложи край на тоталното, безмилостно зло и върна суверенитета на онези държави, които капитулираха пред нацистка Германия и станаха кротки съучастници в нейните престъпления.

Нашият войник претърпя колосални загуби, направи колосална жертва в името на свободата и достойнството на народите на Европа, стана олицетворение на смелостта и благородството, силата на духа и човечността и се увенча с великата слава на грандиозната Победа.

Скъпи приятели!

22 юни 1941 г. е една от най-трагичните, най-скръбните дати в нашата история. Тази година се навършват 85 години от началото на Великата отечествена война.

Нацистите коварно нападнаха Съветския съюз, планирайки завземането на страната и нейните богати ресурси, пълното унищожаване на нашата култура, нашето историческо наследство и накрая унищожаването, поробването и геноцида на целия многонационален съветски народ - а именно на всички народи, нации и етноси на Съветския съюз.

В цяла Европа бяха събрани сили за постигане на тези престъпни цели. Изглежда, че нацистките стратези щателно са взели предвид всичко. С изключение на едно нещо: така наречения руски характер и силата на духа на съветския народ.

Тези качества са особено силни в най-трудните за Отечеството времена. Нашият народ се изправи като стена срещу врага и показа, че верността към Родината е най-висшата праведност, способна да обедини милиони.

Спомняме си несравнимата сила на войниците, моряците и офицерите, всеотдайността на народната милиция, партизаните и подземните бойци, гигантските усилия на тила, науката, промишлеността и селските труженици.

Фронтът и тилът бяха обединени. Истинският патриотизъм, смелостта и саможертвата на народа ги издигаха над врага, даваха им сили и укрепваха вярата им в Победата. Тя беше спечелена, изстрадана и постигната!

Всичко това живее в семейните истории, в сърцата на нашите деца, внуци и правнуци. В паметта на всеки от нас.

Прекланяме глави пред падналите в битка. Пред измъчваните по време на окупацията и в плен, пред починалите от глад в обсадения Ленинград и в други обсадени градове и села. Пред всички, които дадоха живота си за Родината, за Русия. Прекланяме глави в памет на синове, дъщери, бащи, майки, дядовци, прадядовци, съпрузи, съпруги, братя, сестри, роднини и приятели.

Скъпи приятели!

Великият подвиг на победоносното поколение вдъхновява войниците, извършващи специални военни операции днес. Те се изправят срещу агресивна сила, въоръжена и подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават напред.

Редом с руските войници са работници, конструктори, инженери, учени и изобретатели. Те продължават традициите на своите предшественици, като се позовават на съвременния боен опит, за да създават авангардни, уникални оръжия и да стартират масовото им производство.

Но независимо как се променят технологиите и методите на бой, най-важното остава постоянно: съдбата на страната се определя от хората: войници и фабрични работници, селскостопански работници, оръжейници и военни кореспонденти, лекари и учители, културни дейци и духовници, доброволци, предприемачи и филантропи. Всички граждани на Русия!

Ключът към успеха е нашата морална сила, смелост и доблест, нашето единство и способност да издържим на всичко. Ще преодолеем всяко предизвикателство!

Имаме обща цел. Всеки дава личен принос за Победата. Тя се кове както на бойното поле, така и в тила.

Твърдо вярвам, че нашата кауза е справедлива! Заедно сме! Победата винаги е била и винаги ще бъде наша!

Слава на победоносния народ! Слава на ветераните! Слава на руските въоръжени сили! Честит празник! Честит Ден на победата! Ура!

Кадети от „Суворов“ и „Нахимов“, както и колона с военна техника, няма да участват в парада на Червения площад поради оперативната обстановка.





