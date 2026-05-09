Тръмп пусна тайните: Разсекретени файлове за НЛО взривиха мрежата

Новата порция разсекретени документи на Пентагона за НЛО включва описания на предполагаеми наблюдения – както от цивилни на Земята, така и от астронавти на Луната.

Документите, обхващащи десетилетия, бяха публикувани онлайн в петък по нареждане на президента Доналд Тръмп, който по-рано тази година заяви, че ще ги разкрие „заради огромния обществен интерес“.

През последните години в САЩ отново се засили интересът към извънземния живот. През 2022 г. Конгресът проведе първите изслушвания за НЛО от половин век насам, а американските военни обещаха по-голяма прозрачност по темата.

Общо 161 файла вече са достъпни на сайта на Министерството на отбраната на САЩ, като предстои публикуването и на още документи.

Интересът към темата се засили допълнително, след като бившият президент Барак Обама заяви в интервю през февруари, че извънземните са „реални, но аз не съм ги виждал“. По-късно той уточни, че статистически вероятността за извънземен живот е голяма, но докато е бил президент не е видял доказателства.

Малко след това Тръмп нареди на Пентагона да публикува файлове, свързани с извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления (UAP) и НЛО.

Сред публикуваните материали има разсекретени военни доклади, архиви от мисиите „Аполо“ и свидетелства на хора, твърдящи, че са виждали обекти с вероятен извънземен произход.

Файловете съдържат и досега засекретени разговори на астронавтите от мисиите „Аполо 11“, „Аполо 12“ и „Аполо 17“.

Легендарният астронавт Бъз Олдрин споделя в интервю от 1969 г., публикувано сега, че по време на пътуването до Луната е видял необясними явления.

„Наблюдавахме ярък източник на светлина, който предположихме, че може да е лазер“, казва той.

Разговорите показват още, че астронавтът Алън Бийн е видял частици и светлинни проблясъци, „носейки се в Космоса“ по време на мисията през 1969 г. Според него частиците изглеждали сякаш „избягват от Луната“.

Двама астронавти от мисията „Аполо 17“ през 1972 г. също съобщават за мистериозни проблясъци. „Навън е като 4 юли!“, възкликва астронавтът Джак Шмит. По-късно екипажът предполага, че светлините може да са били отражения от ледени частици.

Сред разсекретените файлове има и аудиозапис от мисията Gemini 7 от 1965 г., в който астронавтът Франк Борман докладва за неидентифициран обект и „трилиони малки частици“ край космическия кораб.

Документите съдържат и десетки свидетелства на граждани за мистериозни летящи обекти. В един от файловете мъж разказва пред ФБР през 1957 г., че е видял огромен кръгъл апарат, издигащ се над земята.

Има и по-нови свидетелства от 2023 г., в които американци описват метални обекти, появяващи се от ярка светлина.

Разсекретени са и видеоклипове, заснети от американски военни в Ирак, Сирия и Обединените арабски емирства през 2022 г. На кадрите се виждат обекти, които Пентагонът определя като „неразрешени неидентифицирани аномални явления“.

Един от клиповете показва овален обект, движещ се с висока скорост, който според придружаващия доклад може да е „възможна ракета“.

Конгресменът Тим Бърчет приветства публикуването на файловете и го нарече „страхотно начало“.

Конгресменката Анна Паулина Лун също определи разсекретяването като „огромна първа крачка в правилната посока“.

Бившата конгресменка Марджъри Тейлър Грийн обаче заяви, че темата с НЛО отвлича вниманието от по-важни проблеми като инфлацията и войната с Иран.

„Писна ми от тази пропаганда тип „гледайте лъскавия обект“, написа тя в X.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com