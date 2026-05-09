Турция извади "Светкавицата" - първата турска междуконтинентална ракета

Турция представи прототип на първата си междуконтинентална балистична ракета по време на международното изложение SAHA 2026 в Истанбул. Новата система носи името "Йълдъръмхан" (Yildirimhan) и според официалните данни има обсег до 6000 километра, което й позволява да достига цели в Европа, Азия и Африка.

Представянето идва в момент на засилено напрежение в Близкия изток и на фона на все по-острия конфликт между Анкара и Израел. Анализатори определят проекта като демонстрация на технологични амбиции и опит на Турция да затвърди позициите си като военна сила.

Името на ракетата не е избрано случайно. На турски "йълдъръм" означава светкавица, а "Йълдъръм хан" е прозвището на османския султан Баязид I, известен като "Светкавицата". Той управлява Османската империя между 1389 и 1402 година и остава в историята като владетеля, разширил османската власт дълбоко на Балканите.

Според представените характеристики "Йълдъръмхан" развива максимална скорост от Мах 25 или над 30 600 километра в час. Ракетата използва четири двигателя и течно гориво на базата на азотен тетраоксид. Бойната глава може да носи товар до 3000 килограма.

Разработката е дело на изследователския център към турското министерство на отбраната. Въпреки внушителните параметри Анкара подчертава, че към момента системата все още не е готова за серийно производство. Представеният в Истанбул модел е концептуален прототип и засега няма данни за проведени реални изпитателни полети.

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер използва представянето, за да подчертае амбициите на страната в сферата на отбранителните технологии. По думите му Турция предлага на своите съюзници не само оръжейни системи, но и технологии и устойчива икономика за сигурност.

Според експерти демонстрацията на "Йълдъръмхан" има преди всичко стратегически и политически ефект. Анализаторът Йозгюр Юнлюхисарджъкли от фонда "Герман Маршал" коментира, че за Анкара е по-важно да покаже способност да разработва подобни системи, отколкото реално да ги използва в близко бъдеще.

Част от анализаторите свързват проекта и с космическите амбиции на Турция. Според експерта Бурак Йълдъръм технологиите за междуконтинентални ракети и космически носители са сходни, а проектът може да подпомогне програмата Delta-V за изстрелване на турски спътници.

Самият Йълдъръм обаче предупреждава, че "Йълдъръмхан" все още не представлява реално разгърната бойна способност. По думите му това е по-скоро заявка за намерения и демонстрация на амбиции.

Появата на новата ракета идва в чувствителен геополитически момент. Отношенията между Турция и Израел продължават да се влошават заради войната в Газа и напрежението в региона. Бившият израелски премиер Нафтали Бенет наскоро нарече Турция "нова заплаха" за Израел.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган на свой ред многократно атакува действията на Израел в Газа. През април той заяви, че "окървавената мрежа на геноцида продължава да убива невинни деца, жени и цивилни".

Според анализаторите "Йълдъръмхан" е част от по-широката стратегия на Анкара за намаляване на зависимостта от чуждестранни оръжия и изграждане на самостоятелна отбранителна индустрия. Турция разполага с втората по големина армия в НАТО и през последните години значително увеличи износа си на военна продукция.

По данни на турски медии износът на отбранителна и авиационна техника е достигнал рекордните 10 млрд. долара през 2025 година. Сред най-популярните турски военни продукти остава дронът "Байрактар TB2", който вече е изнесен в десетки държави, включително Украйна, Япония и Пакистан.

