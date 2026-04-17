Хакан Фидан: Пулсът на дипломацията бие в Анталия

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан се обърна към участниците при официалното откриване на Анталийския дипломатически форум (ADF) 2026, проведен в Конгресния център NEST в туристическия район Белек.

Фидан отбеляза, че когато форумът е бил създаден преди 5 години, целта е била той да се превърне в иновативна платформа, която предлага оригинален принос към глобалната трансформация, да създава решения на регионалните проблеми със стратегическа перспектива и да умее да улавя духа на времето.

„Днес, слава Богу, уважаеми господин Президент, под Вашето ръководство, след пет години виждаме с голямо удовлетворение, че нашият форум се превърна в глобална марка, която събира участници от различни континенти и политически традиции“, заяви дипломат № 1 на Турция.

Фидан подчерта, че една от отличителните черти на форума е неговата уникална способност да събира различни актьори, като добави: „В този смисъл днес пулсът на дипломацията бие в Анталия.“

Той съобщи, че темата на форума тази година е „справяне с несигурността при изграждането на бъдещето“, като подчерта: „В този период на засилена несигурност основният въпрос е с какъв разум, с каква воля и с каква визия ще оформим бъдещето. Именно с тази цел глобалните и регионалните въпроси ще бъдат разгледани в Анталия във всички аспекти, а решенията ще се оформят чрез общ разум и мъдрост.“

Фидан отбеляза, че светът е изправен пред едновременни и многопластови кризи, които се подхранват взаимно, и че „несигурността и кризите вече не са временна неизправност на международната система, а се превърнаха в доминираща характеристика на епохата“.

Той припомни, че президентът Реджеп Тайип Ердоган миналата година от същата трибуна е заявил, че най-голямата заплаха за международната система е едно тъмно бъдеще, доминирано от безправие, несигурност и произвол, и че има по-голяма от всякога нужда от здрав разум, справедливост и ефективна дипломация. „За съжаление последната криза в нашия регион болезнено потвърди колко основателни и точни са били тези Ваши констатации“, каза Фидан

„Искрено желаем прекратяването на огъня да бъде напълно спазено“



Фидан посочи, че миналата година дневният ред на форума е бил доминиран от „продължаващия геноцид в Газа и неговите глобални последици“, а тази година към него се е добавила и войната в Иран, която също има глобални отражения.

Той заяви: „Тежките разрушения в международната система и непрекъснатата ескалация изправиха региона ни пред едно от най-сериозните изпитания в новата му история. В този процес човечеството отново с висока цена разбра, че във войната няма победители. Без съмнение от тази война всички – най-вече страните от региона – трябва да извлекат исторически поуки.“

Фидан подчерта, че в такива моменти първата и най-неотложна задача е „да се изгаси огънят“, като добави: „Искрено се надяваме постигнатото прекратяване на огъня да бъде напълно спазено на терен и процесът да бъде превърнат в траен мир.“

„Дипломацията е волята да се спре пожарът, преди да се разрасне“

Фидан благодари на всички, допринесли за двуседмичното примирие между САЩ и Иран, начело с пакистанския премиер Шахбаз Шериф, и продължи: „Но създадената атмосфера на спокойствие не трябва да ни кара да пренебрегваме истинския източник на проблема. Особено през последните три години израелският експанзионизъм, започнал с геноцида в Газа и разпространил се към Ливан и Сирия, се превърна в пряка заплаха за глобалната сигурност. Ако се стремим към траен мир в нашия регион и извън него, международната общност трябва незабавно да каже ‘стоп’ на този експанзионизъм, който изнася нестабилност по света.“



Той подчерта, че международната общност е показала рядко срещано единство по отношение на спирането на войната, и добави: „Трябва да положим всички усилия този ценен консенсус да бъде използван в полза на диалога и дипломацията. Всъщност това е и същността на Анталийския дипломатически форум – да направим дипломацията отново действаща.“



Фидан определи дипломацията така: „За нас дипломацията е волята да се спре пожарът, преди да се разрасне. Тя е способността търпеливо да се възстановяват прекъснати връзки. Тя е смелостта да се преодолее враждебността като съдба. Тя е изкуството да се запази и разшири минималната основа за общо бъдеще. Тоест дипломацията означава да се създава бъдещето.“

Необходимост от реформи и справедлив международен ред

Фидан заяви, че визията за „създаване на бъдещето“ се основава на два стълба. Първият е институционална реформа на глобално ниво: международната система трябва да стане по-приобщаваща, прозрачна и отговорна.



Той подчерта, че несправедливите и слабо представителни структури не могат да управляват кризи, и припомни, че президентът Ердоган отдавна обръща внимание на двойните стандарти и необходимостта от по-справедлив световен ред.



„Несправедливата международна система не решава кризите – тя само ги отлага, задълбочава и прави по-разрушителни“, заяви Фидан и добави, че международната общност е изправена пред неизбежна морална равносметка.



Той подчерта още, че:



- мирните процеси не трябва да бъдат оставяни на волята на деструктивни актьори

- глобалното икономическо благосъстояние трябва да се разпределя справедливо

- изкуственият интелект не бива да се превръща в инструмент за нови неравенства

Регионални кризи и геополитически предизвикателства

Фидан отбеляза, че регионът е под натиска на едновременни кризи:

войната между Русия и Украйна

израелските действия, разширяващи се извън Газа

напрежението в Сирия, Ливан и Иран

конфликтите в Судан и нестабилността в Африканския рог



Той подчерта, че Турция е една от малкото страни, които могат да разговарят с всички страни и да играят посредническа роля.



Фидан заяви, че регионът вече няма търпение за войни, окупации, тероризъм и вътрешни конфликти, и че страните трябва да изградят устойчив мир чрез сътрудничество, уважение към суверенитета и подкрепа за двудържавно решение на палестинския въпрос.



В заключение той подчерта, че трайният мир се постига чрез смели решения в най-трудните моменти и че Анталийският дипломатически форум е една от най-важните платформи за търсене на такива решения.

