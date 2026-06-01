Излезе неочаквана новина за войната в Украйна

Войната в Украйна изглежда е достигнала решаваща повратна точка.

След провала на украинската контраофанзива през 2023 г. пълномащабната руска инвазия навлезе в предвидим ритъм на летни и зимни настъпления. Между тях натискът на атаките отслабваше, докато руските части извършваха ротация и прегрупиране.

На пръв поглед тази година не е по-различна. С настъпването на лятото украинските военни по цялата фронтова линия отново наблюдават постоянен ръст на руските удари и опити за пробив. Настроенията сред украинските командири обаче са се променили. Според анализ на „Форийн афеърс“ руските атаки оказват по-слаб натиск върху техните подразделения в сравнение с предходни години.

Въпреки че ударите с дронове и артилерийският обстрел остават постоянни, бойната ефективност на Русия намалява. В Киев расте оптимизмът, че Украйна може да принуди Русия да се съгласи на прекратяване на огъня, твърдят журналистите, цитирани от УНИАН, цитира Новини.бг.

Възраждането на украинската армия

През 2025 г. Украйна създаде над десет армейски корпуса, които обединиха бригади. Това подобри подготовката на новобранците, тъй като вече ги обучават същите командири, които ги водят в бой.

По същото време Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) подобриха взаимодействието между пехота, дронове, артилерия и бронирана техника. Тези общовойскови тактики позволиха провеждането на ротации и напредък при Купянск (през есента на 2025 г.) и Хуляйполе (през пролетта на 2026 г.), като същевременно загубите бяха минимални в сравнение с руските.

Освен това украинските подразделения за безпилотни летателни апарати (БЛА) засилиха „ударите на средни разстояния“, унищожавайки руска логистика на до 100 километра от фронта. Интензивното разузнаване затрудни снабдяването на руските войски и ги лиши от възможността да концентрират сили за мощни щурмове.

Тактическото майсторство и новите реформи позволиха на украинските военни да преодолеят спада от 2024–2025 г., пише изданието. В резултат на това още през първите месеци на 2026 г. се наблюдава положителен приток на нов личен състав към бойните части.

Проблемите на Русия

За разлика от ВСУ, руските войски започнаха да губят ефективност на бойното поле поради комплекс от фактори. През 2024–2025 г. предимството на Руската федерация се крепеше на огромни резерви и огнева мощ. Вместо качествено обучение обаче, командването предпочете да хвърля в щурмове войници с подготовка между два дни и две седмици. Това доведе до загуба на около 23 000 военнослужещи месечно през 2025 г.

Въпреки че големите заплати и опрощаването на дългове помагаха за попълване на загубите, този подход не привлече технически специалисти, способни да печелят добре в цивилния сектор. Например, руската армия сериозно изостава от плановете си за набиране на оператори на дронове, се казва в материала.

Освен това, ако преди артилерията и бомбите компенсираха слабата подготовка на пехотата, сега ситуацията е различна. Бойното поле се е превърнало в ивица от смесени сили с ширина около 30 километра. Картите на руските щабове не отразяват добре тази реалност, поради което заповедите се разминават с практиката, а координацията на ударите става все по-неефективна.

Увереност без самодоволство

Подобряването на ситуацията за ВСУ и деградацията на руските части не означават, че успехът на Украйна е неизбежен, подчертават журналистите. Руската армия все още наброява над 600 000 войници и не изпитва недостиг на боеприпаси благодарение на своя военно-промишлен комплекс. Вражеските дронове и бомби поразяват логистиката, пехотата търси пробойни в отбраната, а на някои направления, като Константиновка, ВСУ губят позиции. Освен това Русия е опасно близо до Запорожие, така че Украйна няма право на грешки.

Въпреки това Руската федерация не успява да окупира напълно Донбас до края на годината, както изискваше Кремъл, и едва ли ще успее да го направи през 2027 г. без мащабна реорганизация. Руските военни усилия са в криза. Макар диктаторът Владимир Путин да не се е отказал от идеята да подчини Украйна, той все пак реагира на суровите реалности, както при отстъплението от Киев и Херсон през 2022 г.

Осъзнавайки влошаващите се перспективи, Кремъл може да предприеме два сценария: Да обяви нова вълна на мобилизация, за да възстанови настъпателния си потенциал. Да се опита да замрази конфликта, за да спечели време за превъоръжаване.

Воденето на „вечна война“ обаче става все по-трудно за Кремъл, тъй като ВСУ демонстрират способност за ефективни атаки и все по-често нанасят удари с голям обсег по ключови обекти на руската икономика.

От трън, та на глог

Ако Украйна укрепи позициите си до края на годината, Киев и съюзниците му ще могат да убедят Москва да се съгласи на безусловно прекратяване на огъня, показвайки на Путин, че това е най-малко рисковият вариант за него. Кремъл обаче няма да се откаже от враждебността си: той ще използва примирието, за да възстанови армията си и да се опита да дестабилизира икономически и политически крехката Украйна.

За самото украинско общество паузата ще бъде облекчение, но ще донесе нови предизвикателства: Завръщането на милиони бежанци и вътрешно разселени лица ще натовари икономиката. Ветераните ще се нуждаят от подкрепа, за да се реинтегрират в цивилния живот. Политическото напрежение, потискано по време на войната, ще излезе на преден план.

За да затвърди успеха си, Киев трябва да продължи реформите в армията, а Западът – да засили санкциите и доставките на оръжие. На фона на постепенното оттегляне на Вашингтон от европейските дела, именно Европа трябва да разбере как да поддържа този крехък мир. Прекратяването на огъня е необходимо за сигурността на Украйна, но само по себе си то не я гарантира.

По-рано беше съобщено, че в Русия са признали за сериозни проблеми по целия фронт в резултат на ударите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Според информация от 3-ти армейски корпус на Украйна, ВСУ са установили огневи контрол с помощта на дронове над ключови градове като Луганск, Старобелск, Алчевск, Брянка и Кадиевка. Всички тези населени места се намират на разстояние между 50 и 90 километра от фронтовата линия.

Същевременно стана ясно, че на южния фронт руските сили са понесли тежки удари. Последствията от тези атаки вече се усещат дори в цивилния сектор на окупирания Крим. На полуострова се наблюдават проблеми с горивата, като дефицитът на бензин засяга не само военните, но и цивилното население.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com