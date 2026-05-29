Украински дронове удариха Донецк, загинали са работници

Атака с украински дронове е отнела живота на трима работници от комуналните служби в контролираната от Русия част на Донецка област, съобщи назначеният от Москва ръководител на региона Денис Пушилин. По думите му още един мъж е бил тежко ранен при инцидента, а други четирима души са пострадали при отделни удари в района.

Съобщението дойде на фона на нови данни от руската Волгоградска област, където местните власти обявиха, че противовъздушната отбрана е прехващала украински дронове, насочени към енергийна и гражданска инфраструктура. Ройтерс отбелязва, че агенцията не може независимо да потвърди съобщенията от бойната зона.

Пушилин съобщи в Телеграм, че ударът е засегнал работници, изпълнявали комунални дейности в контролирана от Русия част на източния украински регион. Той не съобщи подробности за вида на използваните дронове, но посочи, че пострадали има и при други инциденти в части от областта.

Във Волгоградска област губернаторът разкри за нощна атака с дронове и за работа на руската противовъздушна отбрана. По негови данни е бил ударен жилищен блок, но към момента няма информация за жертви. Районът има важно енергийно значение, тъй като там се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от „Лукойл“, отбелязва Ройтерс.

През последните седмици украинските удари с дронове срещу руска енергийна инфраструктура зачестиха, като целта им е да затруднят петролния сектор, който остава ключов за приходите на Москва. Ройтерс съобщи по-рано, че атаките са засегнали редица рафинерии, тръбопроводи и складови мощности в Русия.

И Москва, и Киев многократно отричат умишлени удари по цивилни, но дроновата война все по-често засяга жилищни райони, инфраструктура и обекти далеч от фронтовата линия. Новите съобщения от Донецка и Волгоградска област показват, че този тип атаки вече са част от ежедневния натиск в конфликта.

