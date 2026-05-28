Традиционният български зеленчук е кралят на здравето на трапезата ни

В ерата на авокадото, чията и чуждоземните суперхрани, често забравяме за едно истинско природно съкровище, което расте в нашите градини – празът. Този традиционен за българската трапеза зеленчук от семейството на лука не е просто добавка към ястията, а мощен съюзник на здравето. Днес ще ви разкрием защо трябва да го консумирате по-често и как да го превърнете в кулинарен шедьовър.

Какво всъщност съдържа празът и защо е толкова полезен?

Празът е изключително богат на хранителни вещества, като в същото време е с много ниско съдържание на калории. Ето кои са най-ценните елементи в състава му:

Витамин К1 : изключително важен за правилното съсирване на кръвта и здравината на костите.

Витамин С : мощен антиоксидант, който засилва имунитета и стимулира производството на колаген.

Витамин А : под формата на каротеноиди, които се грижат за отличното зрение и здравето на кожата.

Манган и Желязо : минерали, които подпомагат метаболизма и предпазват от анемия.

Инулин : този ценен пребиотик подхранва полезните бактерии в червата и подобрява храносмилането.

Алицин и Кемпферол: силни антиоксиданти с доказани противовъзпалителни, антибактериални и предпазващи сърцето свойства.

Селска запеканка с праз, сирене и яйца

Ако искате да усетите пълния, мек и сладникав вкус на този зеленчук, тази бърза и икономична рецепта ще се превърне в любимото ви хапване за семейството.

Необходими продукти:

3 големи стръка праз лук

200 грама бяло саламурено сирене

4 бр. яйца

3 супени лъжици кисело мляко

1/2 чаена лъжичка сода за хляб

50 милилитра олио или зехтин

50 грама кашкавал за поръсване

Подправки: сол, черен пипер, червен пипер на вкус

Начин на приготвяне стъпка по стъпка:

Подготовка на праза: Почистете добре стръковете праз и ги нарежете на кръгчета с дебелина около един сантиметър. Задушаване: Загрейте мазнината в дълбок тиган. Изсипете праза, добавете щипка сол и малко вода. Задушавайте го под капак на умерен огън за около 10-12 минути, докато омекне напълно и стане стъклен. Смесване: В отделна купа разбийте яйцата. Към тях добавете киселото мляко с угасената в него сода, натрошеното сирене и подправките (черния и червения пипер). Обединяване на вкусовете: Махнете тигана с праза от котлона и го оставете леко да се охлади. След това го смесете с яйчената смес и разбъркайте добре. Печене: Изсипете всичко в намаслена тавичка или форма за пай. Печете в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 25 минути. Финален щрих: Извадете запеканката, поръсете я с настъргания кашкавал и я върнете във фурната за още 5 минути, докато се получи апетитна златна коричка.

Сервирайте ястието топло, гарнирано с лъжица гъсто кисело мляко. Тази запеканка доказва, че най-простите съставки от българската градина могат да създадат истински кулинарен празник!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com