Традиционният български зеленчук е кралят на здравето на трапезата ни
28 май 26 | 21:52
Божана Войнишка

В ерата на авокадото, чията и чуждоземните суперхрани, често забравяме за едно истинско природно съкровище, което расте в нашите градини – празът. Този традиционен за българската трапеза зеленчук от семейството на лука не е просто добавка към ястията, а мощен съюзник на здравето. Днес ще ви разкрием защо трябва да го консумирате по-често и как да го превърнете в кулинарен шедьовър.

Какво всъщност съдържа празът и защо е толкова полезен?

Празът е изключително богат на хранителни вещества, като в същото време е с много ниско съдържание на калории. Ето кои са най-ценните елементи в състава му:

  • Витамин К1: изключително важен за правилното съсирване на кръвта и здравината на костите.

  • Витамин С: мощен антиоксидант, който засилва имунитета и стимулира производството на колаген.

  • Витамин А: под формата на каротеноиди, които се грижат за отличното зрение и здравето на кожата.

  • Манган и Желязо: минерали, които подпомагат метаболизма и предпазват от анемия.

  • Инулин: този ценен пребиотик подхранва полезните бактерии в червата и подобрява храносмилането.

  • Алицин и Кемпферол: силни антиоксиданти с доказани противовъзпалителни, антибактериални и предпазващи сърцето свойства.

Селска запеканка с праз, сирене и яйца

Ако искате да усетите пълния, мек и сладникав вкус на този зеленчук, тази бърза и икономична рецепта ще се превърне в любимото ви хапване за семейството.

Необходими продукти:

  • 3 големи стръка праз лук

  • 200 грама бяло саламурено сирене

  • 4 бр. яйца

  • 3 супени лъжици кисело мляко

  • 1/2 чаена лъжичка сода за хляб

  • 50 милилитра олио или зехтин

  • 50 грама кашкавал за поръсване

  • Подправки: сол, черен пипер, червен пипер на вкус

Начин на приготвяне стъпка по стъпка:

  1. Подготовка на праза: Почистете добре стръковете праз и ги нарежете на кръгчета с дебелина около един сантиметър.

  2. Задушаване: Загрейте мазнината в дълбок тиган. Изсипете праза, добавете щипка сол и малко вода. Задушавайте го под капак на умерен огън за около 10-12 минути, докато омекне напълно и стане стъклен.

  3. Смесване: В отделна купа разбийте яйцата. Към тях добавете киселото мляко с угасената в него сода, натрошеното сирене и подправките (черния и червения пипер).

  4. Обединяване на вкусовете: Махнете тигана с праза от котлона и го оставете леко да се охлади. След това го смесете с яйчената смес и разбъркайте добре.

  5. Печене: Изсипете всичко в намаслена тавичка или форма за пай. Печете в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 25 минути.

  6. Финален щрих: Извадете запеканката, поръсете я с настъргания кашкавал и я върнете във фурната за още 5 минути, докато се получи апетитна златна коричка.

Сервирайте ястието топло, гарнирано с лъжица гъсто кисело мляко. Тази запеканка доказва, че най-простите съставки от българската градина могат да създадат истински кулинарен празник!

