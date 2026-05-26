Зеленото пролетно чудо с яйца на тиган е здравословна бомба

Киселецът е един от първите и най-ценни дарове на пролетта, който действа като истинска витаминозна бомба за организма след зимните месеци. Този листен зеленчук е изключително богат на витамин С, витамини от групата В, както и на мощни антиоксиданти като бета-каротин и лутеин, които се грижат за зрението и имунната система. Той е отличен източник на минерали, сред които изпъкват желязото (безценно при пролетна умора и анемия), магнезият, калият и калцият. Благодарение на органичните киселини в състава си, киселецът стимулира храносмилането, пречиства черния дроб и притежава силно детоксикиращо действие. Ниското му съдържание на калории го прави перфектен за диетично хранене. Единственото ограничение е за хора, склонни към образуване на камъни в бъбреците, поради наличието на оксалова киселина – за всички останали обаче той е чисто здраве в чиния.

Комбинацията му с яйца и сирене в традиционната българска кухня не е случайна. Киселинността на зеленчука перфектно балансира плътния вкус на протеините, а мазнините помагат за пълното усвояване на полезните мастноразтворими витамини. Ето как да си приготвите тази класическа пролетна магия бързо и лесно:

Необходими продукти:

Киселец – 400-500 грама (една голяма купа с изчистени листа)

Пресен лук – 1 връзка (може да добавите и 1 връзка пресен чесън)

Яйца – 4 или 5 броя

Бяло саламурено сирене – 150 грама

Ориз – 3-4 супени лъжици (около 50 грама)

Олио или масло – 3-4 супени лъжици

Червен пипер – 1 чаена лъжичка

Брашно – 1 равна супена лъжица (за лека застройка)

Сол и черен пипер – на вкус

Пресен джоджен и магданоз – по половин връзка Начин на приготвяне:

1. Подготовка на зеленчуците:

Измийте много добре киселеца, почистете го от дебелите дръжки и го нарежете на лентички. Нарежете на ситно пресния лук и чесън.

2. Задушаване:

В дълбок тиган или тенджера загрейте мазнината (комбинация от олио и бучка масло става най-вкусно). Задушете пресния лук и чесън за 2-3 минути, докато омекнат.

3. Добавяне на киселеца:

Изсипете нарязания киселец при лука. Не се притеснявайте от обема му – след 2-3 минути разбъркване той ще „спихне“ и ще промени цвета си към маслиненозелен.

4. Подправки и ориз:

Поръсете с брашното и червения пипер, разбъркайте бързо за 30 секунди и веднага налейте около 2-3 чаени чаши топла вода. Добавете измития ориз и посолете на вкус (внимавайте със солта, ако сиренето е солено). Оставете ястието да къкри на тих огън около 12-15 минути, докато оризът се свари напълно.

5. Финални щрихи:

Когато оризът е готов, добавете натрошеното сирене и ситно нарязаните джоджен и магданоз. Разбъркайте всичко добре.

6. Яйцата:

Тук изберете варианта според вашия вкус:

На очи (забулени): Чукнете яйцата едно по едно директно в соса на разстояние едно от друго. Покрийте с капак и оставете за 4-5 минути, докато побелеят.

На парцали (бъркани): Разбийте яйцата в купа и ги изсипете на тънка струя в тенджерата, като разбърквате непрекъснато, за да се застроят.

Свалете от огъня и сервирайте ястието топло, гарнирано по желание с лъжица гъсто кисело мляко.

