Тайната на перфектния кадифен крем карамел

Крем карамелът е абсолютният крал на домашните десерти. Всички сме го опитвали, но постигането на съвършения резултат – гъст, копринено гладък крем без неприятни шупли и с перфектно балансиран кехлибарен карамел – изисква спазването на няколко тънки сладкарски правила. Тази изпитана пропорция гарантира балансиран вкус, който не натежава, и текстура, която се топи в устата.

Необходими продукти за 8 порции

За постигането на идеален вкус е изключително важно да заложите на качествени продукти с висока масленост.

За крема: Прясно мляко: 1 литър (за предпочитане пълномаслено – 3.6%) Яйца: 6 броя (размер L, задължително на стайна температура) Захар: 200 грама Ванилия: 2 капсули течен екстракт или 2 пакетчета прахообразна

За карамела: Захар: 150 грама Вода: 2 супени лъжици (помага за равномерното разтапяне)



Начин на приготвяне

1. Майсторският карамел

В съд с дебело дъно изсипете 150 грама захар и добавете двете супени лъжици вода. Поставете на среден огън. Важно правило: Не бъркайте захарта с лъжица, за да не се захароса. Просто леко разклащайте съда от време на време. Щом карамелът придобие приятен златисто-кехлибарен цвят, веднага го свалете от огъня и го разпределете на дъното на 8 сухи купички за печене. Работете бързо, тъй като той стяга за секунди.

2. Нежната млечно-яйчна смес

В дълбок съд разбийте яйцата със захарта. Тук е втората голяма тайна: не разбивайте с миксер на висока скорост. Използвайте обикновена телена бъркалка и бъркайте бавно, за да не вкарате излишен въздух в сместа, който по-късно образува шупли.

Затоплете леко прясното мляко, без да го оставяте да завира. Започнете да го наливате на тънка струя към яйцата при непрекъснато бъркане, за да ги темперирате равномерно. Накрая добавете ванилията. Преди да разлеете течността в купичките върху вече стегналия карамел, задължително я прецедете през фина цедка, за да отстраните евентуални парченца от яйчния белтък.

3. Печене на водна баня – ключът към кадифената текстура

Подредете купичките в дълбока тава за печене. Налейте в тавата студена вода, която трябва да стига до средата на купичките.

Сложете десерта в предварително загрята фурна на 140-150 градуса. Печенето на ниска температура е най-важният фактор срещу шуплите. Процесът отнема около 60 до 80 минути. По време на печенето следете водата в тавата – тя в никакъв случай не трябва да завира. Ако забележите балончета, веднага добавете няколко кубчета лед или малко студена вода в тавата.

Охлаждане и сервиране

Когато кремът е готов, центърът му все още трябва леко да трепти при разклащане. Извадете купичките от водната баня и ги оставете да се охладят напълно на стайна температура. След това ги приберете в хладилник за поне 4 часа (най-добре за една нощ).

За перфектно сервиране прекарайте тънък нож по вътрешния ръб на купичката, обърнете я върху чиния и изчакайте вкусният кехлибарен карамелен сос да залее кадифения десерт.

