Идва рязка промяна на времето още през уикенда

Денят започва със слънце и сравнително спокойно време в по-голямата част от страната, но още следобед облаците постепенно ще започнат да се увеличават. Истинската промяна обаче идва през следващите дни, когато България ще попадне под влиянието на нестабилна въздушна маса и средиземноморски циклон. Прогнозите сочат валежи, гръмотевични бури и риск от градушки още през уикенда.

Слънчево начало, облаци следобед

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд над източните райони и планините ще се развива купеста, а на места и купесто-дъждовна облачност.

Очакват се слаби превалявания на отделни места. Вятърът ще бъде слаб от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, а в София - около 18°.

Променливо време в планините

В планинските райони преди обяд ще преобладава слънчево време, но следобед облачността ще се увеличава.

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а в отделни масиви в Южна България ще превали слаб дъжд. Вятърът ще бъде до умерен от запад-северозапад, като за кратко ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11°, а на 2000 метра - около 4°.

Дъждове по морето

По Черноморието облачността ще бъде разкъсана, а следобед често значителна. На места се очакват валежи от дъжд.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 18°. Температурата на морската вода е между 13° и 17°, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Уикендът носи бури и риск от градушки

През следващите дни до края на седмицата и в началото на новата времето ще остане неустойчиво. Над страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

През почивните дни, с преминаването на средиземноморски циклон, вероятността за по-силни и масови бури ще се повиши значително. Очакват се временно интензивни валежи, а на места са възможни и градушки.

В петък и събота температурите ще се повишат под влияние на южен вятър. В неделя обаче вятърът ще се обърне от запад-северозапад и ще се усили, като в страната ще нахлуе нова порция студен въздух.

По-студено начало на новата седмица

Първите дни на следващата седмица ще бъдат ветровити и сравнително студени за средата на май.

Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - предимно между 14° и 19°. Едва към сряда се очаква леко затопляне.

