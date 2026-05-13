Наше семейство с втори шанс за живот чрез стволови клетки във Future Health

Историята на едно българско семейство днес се превръща в още едно силно доказателство за значението на съхранението на стволови клетки при раждане.

Семейството взема решение да съхрани стволови клетки от своето второ дете във Future Health България. През 2024 г., успешно са обработени и съхранени както кръв от пъпна връв, така и тъкан от пъпна връв, взети по време на раждането на детето.

По това време те вече живеят с тревогата около здравословното състояние на първото си дете - диагностицирана с Таласемия Минор, наследствено заболяване на кръвта, което изисква внимателно проследяване и специализирана медицинска грижа.

Това, което тогава е изглеждало като предпазна мярка за бъдещето, по-късно се превръща в реален шанс за лечение.

От България до Италия – мисия живот

След време семейството се свързва с Future Health с молба за освобождаване на съхранената проба за медицинско приложение в Италия.

След стриктна координация между медицинските екипи и международната логистика, пробата със стволови клетки е успешно отпусната и транспортирана до специализирана болница за трансплантация в Италия.

За семейството това е момент, който променя всичко, защото надеждата се завръща.

Историята им е още един реален пример как съвременната медицина и навременното решение на родителите могат да осигурят шанс за живот и лечение.

Над 3000 успешно освободени проби

Повече от 3000 успешно освободени проби , съхранени в Future Health са дали надежда на семейства в нужда, това обявиха от най-голямата европейска тъканна банка .

Съхранението на стволови клетки все по-често се разглежда не просто като медицинска услуга, а като дългосрочна биологична защита за семейството.

Стволовите клетки от пъпна връв се използват при лечението на редица тежки заболявания, включително:

