Обрат с личния лекар. Край на разговорите по телефона

Пълна промяна в отношенията личен лекар - пациент. Край на практиката за консултации по телефона. Разговорите извън кабинета вече са забранени.

В сила са нови правила за консултациите с джипитата по телефона. Става дума за така наречените дистанционни прегледи. Дни преди смяната на властта здравните власти публикуваха първата у нас наредба за телемедицина. С нея на практика разговорите с лекар по телефон или през социалните мрежи стават незаконни, съобщава NOVA.

Според д-р Николай Христов, председател на Сдружение на общопрактикуващите лекари - Варна, въведената наредба е тромава и изисква сериозни инвестиции в сложна апаратура, както и преминаване през тежка административна процедура и получаване на писмено съгласие от всеки пациент.

„Аз имам почти 2500 пациенти, които, ако имат желание, трябва да минат през кабинета, да попълнят един документ, който аз да съхранявам за проверка в амбулаторията и само тези, които са подписали, имат право въобще да се опитат да достигнат до мен дистанционно. За да стигне до мен пациентът, трябва да подаде предварителна заявка. Изключително тежка процедура по идентификация”, посочи той.

По думите му никъде в наредбата не се коментира заплащането на този тип дейност и как точно ще се възстановят разходите по инвестициите, които лечебното заведение следва да направи. „Логично е всяка услуга, която се ползва, да се заплаща, но в наредбата не се казва нищо за това”, отбеляза той.

„Освен това тази наредба влиза в конфликт с друга - за основния пакет дейности по НЗОК, където консултациите от разстояние са изрично упоменати като част от нашите задължения. Според едната наредба сме длъжни да ги правим, според другата това на практика е невъзможно, тоест - ние винаги сме в грешка”, каза още д-р Христов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com