Иде краята на бактериите. Изпичат ги

Докато повечето потребители избират бойлер само по обема и мощността му, една „тиха“ иновация започна да превзема пазара, гарантирайки здравето на хиляди семейства. Става въпрос за интелигентните бойлери със специален режим за дезинфекция на водата, които обявяват война на опасната бактерия Легионела и други микроорганизми, размножаващи се в застоялата топла вода.

Хигиена на автопилот

Модерните уреди, оборудвани с функцията „Антилегионела“, не разчитат на случайността. Веднъж месечно (или по зададен график) софтуерът на бойлера автоматично повишава температурата на водата над 65-70 градуса по Целзий. Този термичен шок е достатъчен, за да унищожи на 100% всички бактерии, които се натрупват по стените на водосъдържателя, без да е необходима вашата намеса.

Умни сензори пазят здравето и джоба

Най-новите модели от висок клас отиват още по-далеч. Те са снабдени с вградени AI сензори, които анализират качеството на водата и честотата на потребление. Ако системата засече, че водата не е била загрявана достатъчно дълго време, тя автоматично активира хигиенния цикъл. Това е особено важно за вили, къщи за гости или апартаменти, които не се ползват постоянно, където рискът от застояла вода е най-голям.

Инвестиция в сигурност

Освен термичната обработка, водещите производители внедряват и специални емайлови покрития със сребърни йони. Среброто има естествени антибактериални свойства, които предотвратяват образуването на биофилм и слуз във вътрешността на уреда. Така водата остава кристално чиста не само на вид, но и на микробиологично ниво.

С превръщането на банята в място за релакс и здраве, тези технологични решения вече не са лукс, а задължителен стандарт за модерния дом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com