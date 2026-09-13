Пътищата ни стават умни! Изкуствен интелект, сензори и Дигитално ядро поемат контрола
МТС и МВР представиха цялостна национална реформа за управление на трафика и пътната безопасност
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МТС и МВР представиха цялостна национална реформа за управление на трафика и пътната безопасност
Президентът на САЩ отхвърли опасенията, че AI може да остави милиони без работа или някой ден да се обърне срещу човечеството
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Изобретението на Дени Папен е в основата на индустриалната революция
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Сред участниците са предприемачи, IT специалисти, маркетинг експерти, фрийлансъри