Рекорден удар по Meta! Компанията киха близо $1 млрд.

Американски съд в щата Ню Мексико нанесе най-тежкия удар досега срещу технологичния гигант Meta, постановявайки компанията да плати още 567 милиона долара заради това, че не е защитила децата от опасностите в социалните си мрежи.

Новата санкция е в допълнение към вече наложените 375 милиона долара, с което общата сума по делото достига 942 милиона долара.

В мотивите си съдия Брайън Бидшайд използва необичайно остра аналогия, като сравнява Meta с фабрика, чийто продукт са рекламите и съдържанието, а „психологическите вреди и сексуалната експлоатация на деца са замърсяването, което трябва да бъде ограничено“.

Компанията, която притежава Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, обяви, че ще обжалва решението.

Делото започна през 2023 г., след като главният прокурор на Ню Мексико обвини Meta, че алгоритмите на платформите ѝ насочват непълнолетни към опасно съдържание и контакти със сексуални хищници.

Освен рекордната глоба съдът наложи и безпрецедентни мерки за защита на децата. Сред тях са:

профили на непълнолетни да не бъдат препоръчвани на възрастни;

възрастни да нямат право да изпращат лични съобщения на деца;

незабавно и окончателно премахване на профили на лица, замесени в сексуална експлоатация на деца;

премахване на броя на харесванията за потребители под 18 години;

забрана за известия между 22:00 и 07:00 часа, както и през учебните часове;

ограничение за използване на Facebook и Instagram до 90 часа месечно за непълнолетни.

Съдът постанови още Meta да създаде специален фонд за подпомагане на пострадали деца. От присъдената сума 420 милиона долара ще бъдат насочени към психологическа помощ, лечение и специализирани програми за подкрепа.

Делото далеч не е последното изпитание за компанията. Още следващата седмица срещу Meta започва нов мащабен съдебен процес в Калифорния, заведен от десетки американски щати.