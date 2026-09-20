Мерц с първи думи след историческия крах. Хвърля ли оставка?

Германският канцлер Фридрих Мерц направи първи коментар сред историческия крах на партията му - Християндемократическия съюз, на изборите в две германски провинции днес. Мерц заяви, че ще остане на поста си, въпреки прогнозните резултати от местните избори, които показват най-слабия резултат на ХДС в 81-годишната история на партията.

В провинция Мекленбург-Предна Померания ХДС едва се очаква да влезе в местния парламент, докато крайнодясната "Алтернатива за Германия" (AfD) се очаква да спечели най-много гласове.

Мерц определи резултата като "катастрофа".

В Берлин ХДС също изостава – според прогнозите "Левите" получават близо 26% от гласовете срещу 20% за партията на канцлера, предаде BBC (Би Би Си).

Мерц е под засилен натиск заради ниския рейтинг и опасенията, че може да бъде сменен преди края на мандата. Само преди две седмици ХДС понесе сериозен удар на изборите в Саксония-Анхалт, където AfD постигна значителен успех.

Въпреки резултатите лидерите на осем германски провинции изразиха подкрепа за Мерц, който е канцлер от едва 16 месеца.