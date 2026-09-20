Тръмп отваря вратата за Иран. Историческа среща в ООН

Американският лидер Доналд Тръмп заяви, че вероятно ще бъде готов да се срещне с иранския президент Масуд Пезешкиан по време на Общото събрание на ООН в началото на седмицата.

Това обяви Fox News.

"Зададох на президента Тръмп въпрос относно Общото събрание. Иранският президент Масуд Пезешкиан ще бъде там. Попитах дали Тръмп е отворен за среща с иранския лидер, а той отговори, че вероятно би бил отворен за това", каза журналист от медията.

Към момента нито официален Техеран, нито самият Масуд Пезешкиан са отговорили официално на конкретното изказване на Тръмп за среща в Ню Йорк.

Главният ирански преговарящ Мохамад Багер Галибаф обаче подчерта наскоро пред парламента, че Техеран не желае вечна война със САЩ, но настоява за изпълнение на условията им, най-вече вдигане на блокадата и санкциите

За сесията на ООН пристига утре в НЮ Йорк иранската делегация, водена лично от президента Масуд Пезешкиан. С него ще е и външният министър Абас Арагчи.

Държавният департамент на САЩ вече издаде визи, но на силно съкратен състав в сравнение с минали години.

Любопитно е, че САЩ отказаха визи на целия медиен екип на иранския президент, а самата делегация е подложена на изключително строги ограничения за движение в Ню Йорк.

Основният дебат на 81-вата сесия на Общото събрание започва във вторник, като тогава ще е речта на Доналд Тръмп пред ООН.

Масуд Пезешкиан ще говори пред Общото събрание в сряда.