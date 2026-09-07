Иран предупреди Южна Корея и вдигна бензина двойно

Иранското външно министерство предупреди Южна Корея срещу всякакво военно разполагане или участие в американски операции в Ормузкия проток, като предупреди, че подобна инициатива би имала „сериозни последици“, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

В петък Сеул заяви, че обмисля да даде своя „принос“ за осигуряване на безопасността на корабоплаването в стратегическия Ормузки проток, който е нарушен от началото на войната в края на февруари между САЩ и Иран. Южна Корея обаче уточни, че не е взето решение и че всяко участие ще зависи от запазването на собствените ѝ отбранителни способности.

Днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи призова Сеул да не отстъпва пред „американския натиск и сплашване“.

„Всяко военно разполагане или участие на други страни в операции в Персийския залив или Ормузкия проток може да бъде разглеждано само като пряка подкрепа за страната, отговорна за тази агресия, и ще има сериозни последици“, написа той в Екс.

От началото на войната трафикът там е почти парализиран, нарушавайки световните енергийни пазари и повишавайки цените на суровия петрол. Иран вече изисква корабите да получат разрешение, за да преминат през протока — мярка, категорично отхвърлена от Вашингтон и няколко страни от региона. Техеран от своя страна заявява, че няма да има връщане към режима на свободно корабоплаване, който съществуваше преди войната.

Освен това Багаи заяви, че Иран ще отговори, ако агенцията за атомна енергия на ООН (МААЕ) приеме резолюция, насочена срещу Техеран. Той подчерта, че европейските страни, опитващи се да накарат органа на ООН да приеме резолюция срещу Иран, действат "ирационално", защото войната със САЩ е направила ядрените обекти недостъпни, отбелязва Ройтерс.

Междувременно иранските власти обявиха драстично поскъпване на горивата на свободния пазар, докато страната продължава да изпитва сериозни икономически затруднения заради войната.

От 8 септември литър бензин извън субсидираните количества ще струва 100 000 риала вместо досегашните 50 000 риала. Така цената се увеличава двойно. Промяната беше обявена по държавната телевизия от ръководителя на държавната компания за разпределение на нефтопродукти Керамат Вейс-Карами.

Държавната помощ за горивата обаче се запазва. Иранците ще продължат да получават първите 110 литра чрез специални карти за субсидирано гориво на цена от малко над един американски цент за литър. След изчерпването на тази квота ще се плаща новата по-висока тарифа.

Бензинът в Иран остава сред най-евтините в света, но удвояването на цената извън субсидираната квота може да се отрази сериозно на домакинствата заради значително по-ниските доходи в страната. Очакванията са поскъпването да увеличи транспортните разходи и да окаже допълнителен натиск върху инфлацията.

Напрежението около снабдяването с горива се засили още в края на август. Опасенията от недостиг доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите, като в Техеран някои шофьори чакаха с часове, включително през нощта.

Иранското правителство признава, че войната е нанесла тежък удар върху икономиката. Президентът Масуд Пезешкиан призова както държавната администрация, така и населението да ограничат разходите.