Мъск похвали АзГ: „Добре свършена работа!“

Милиардерът Илон Мъск поздрави крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) за силния ѝ резултат на изборите в източната германска провинция Саксония-Анхалт, предаде ДПА.

„Добре свършена работа!“, написа Мъск в социалната си платформа „Екс“ в отговор на публикация на лидерката на АзГ Алис Вайдел, която поздравяваше партийния лидер в провинцията Улрих Зигмунд.

Мъск и преди е изразявал подкрепа за германската крайнодясна формация. Този път Зигмунд побърза да му благодари за подкрепата и отправи предложение за бъдещо сътрудничество.

„Ако поемем отговорност тук, бих приветствал много възможността за силно и конструктивно сътрудничество. Германия отново би била място, в което си струва да се инвестира“, написа Зигмунд. „Поздрави от Саксония-Анхалт!“, допълни той.

Подкрепа за АзГ изрази и Ричард Гренел – бивш посланик на САЩ в Германия и близък до президента Доналд Тръмп.

„Огромна победа и нов ден за Германия“, написа Гренел в „Екс“. По време на дипломатическата си служба в Германия той неведнъж е предизвиквал полемики с позициите си.

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Самият Тръмп също публикува резултатите от изборите в Саксония-Анхалт в социалната си мрежа. Последните прогнози дават на АзГ около 44% от гласовете – резултат, който поставя партията близо до абсолютно мнозинство в регионалния парламент в Магдебург.

Връзките между АзГ и Републиканската партия на Тръмп бяха сред важните теми преди парламентарните избори в Германия през февруари 2025 г. Седмица преди вота вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отправи необичаен призив по време на Мюнхенската конференция по сигурността. Той призова германските партии да прекратят т.нар. „защитна стена“ срещу АзГ.