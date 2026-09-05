Мистериозна суперяхта за $ 150 млн. акостира в Лос Анджелис. На кого е

Мистериозна суперяхта за стотици милиони долари акостира в марина в Лос Анджелис с прикрито име, но местните жители бързо разбраха коя знаменитост стои зад огромния плавателен съд.

Яхтата е акостирала в Марина дел Рей в неделя, а според New York Post собственик е писателката на „Хари Потър“ Дж. К. Роулинг.

Изданието цитира свои източници, единият от които определя яхтата като „най-зле пазената тайна в марината“.

Името на плавателния съд било закрито скоро след пристигането му, но това очевидно не помогнало особено за запазването на тайната.

Огромната яхта била забелязана от авторите на Instagram акаунта twogirls.oneboat, а няколко потребители в коментарите идентифицирали плавателния съд като Samsara – яхтата на Роулинг.

Според New York Post собствеността на писателката е потвърдена, но самата Роулинг не е била забелязана публично по време на престоя на яхтата.

Защо милионерите крият имената на яхтите си?

Снимките показват огромния бял плавателен съд, който доминира над останалите лодки в марината.

Брокерът на суперяхти Крис Сесил-Райт обяснява пред Fox News Digital, че собствениците понякога предприемат мерки, за да направят яхтите си по-трудни за разпознаване. Според него обаче прикриването на името на яхта е изключително рядко.

„Доста често, когато лодката е на котва или в пристанище, можете да изключите AIS – автоматичната идентификационна система, така че хората да не могат веднага да разберат къде се намирате“, обяснява експертът.

По думите му само в отделни случаи, например при конкретно събитие, собственик може да прикрие очевидните надписи отстрани на яхтата.

Причината е свързана най-вече с личното пространство на богатите и известните хора.

„Особено когато сте разпознаваемо лице или име, става все по-трудно да можете да се отпуснете където и да е на публично място“, казва Сесил-Райт.

По думите му именно затова частната яхта се превръща в своеобразен „частен остров“ за притежателите си.

Почти 90 метра лукс

Яхтата е дълга 290 фута – около 88 метра, което я прави почти толкова дълга, колкото футболно игрище.

Според SuperYachtFan плавателният съд е оценяван на около 150 милиона долара, а годишните разходи за поддръжката му могат да достигнат до 15 милиона долара.

Първият собственик на яхтата е бизнесменът Ерик Смидт, който по-късно я продал на австралийския милиардер Брет Блънди.

През 2023 г. яхтата била продадена на Роулинг. Тя й дала името Samsara – санскритска дума, която означава „скитане“ или „странстване“.

Fox News Digital се е свързала с Роулинг за коментар, но писателката е отказала да говори по темата.

От самотна майка до една от най-богатите писателки

Животът на Роулинг се променя драматично след публикуването на първата книга за Хари Потър.

Преди успеха си тя е самотна майка, която получава държавна помощ. След световния успех на поредицата обаче се превръща в една от най-богатите писателки във Великобритания.

Според Forbes към 4 септември състоянието й възлиза на впечатляващите 1,2 милиарда долара.