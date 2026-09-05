Мистериозна суперяхта за $ 150 млн. акостира в Лос Анджелис. На кого е

Мистериозна суперяхта за стотици милиони долари акостира в марина в Лос Анджелис с прикрито име, но местните жители бързо разбраха коя знаменитост стои зад огромния плавателен съд.
Яхтата е акостирала в Марина дел Рей в неделя, а според New York Post собственик е писателката на „Хари Потър“ Дж. К. Роулинг.
Изданието цитира свои източници, единият от които определя яхтата като „най-зле пазената тайна в марината“.
Името на плавателния съд било закрито скоро след пристигането му, но това очевидно не помогнало особено за запазването на тайната.
Огромната яхта била забелязана от авторите на Instagram акаунта twogirls.oneboat, а няколко потребители в коментарите идентифицирали плавателния съд като Samsara – яхтата на Роулинг.
Според New York Post собствеността на писателката е потвърдена, но самата Роулинг не е била забелязана публично по време на престоя на яхтата.
Защо милионерите крият имената на яхтите си?
Снимките показват огромния бял плавателен съд, който доминира над останалите лодки в марината.
Брокерът на суперяхти Крис Сесил-Райт обяснява пред Fox News Digital, че собствениците понякога предприемат мерки, за да направят яхтите си по-трудни за разпознаване. Според него обаче прикриването на името на яхта е изключително рядко.
„Доста често, когато лодката е на котва или в пристанище, можете да изключите AIS – автоматичната идентификационна система, така че хората да не могат веднага да разберат къде се намирате“, обяснява експертът.
По думите му само в отделни случаи, например при конкретно събитие, собственик може да прикрие очевидните надписи отстрани на яхтата.
Причината е свързана най-вече с личното пространство на богатите и известните хора.
„Особено когато сте разпознаваемо лице или име, става все по-трудно да можете да се отпуснете където и да е на публично място“, казва Сесил-Райт.
По думите му именно затова частната яхта се превръща в своеобразен „частен остров“ за притежателите си.
Почти 90 метра лукс
Яхтата е дълга 290 фута – около 88 метра, което я прави почти толкова дълга, колкото футболно игрище.
Според SuperYachtFan плавателният съд е оценяван на около 150 милиона долара, а годишните разходи за поддръжката му могат да достигнат до 15 милиона долара.
Първият собственик на яхтата е бизнесменът Ерик Смидт, който по-късно я продал на австралийския милиардер Брет Блънди.
През 2023 г. яхтата била продадена на Роулинг. Тя й дала името Samsara – санскритска дума, която означава „скитане“ или „странстване“.
Fox News Digital се е свързала с Роулинг за коментар, но писателката е отказала да говори по темата.
От самотна майка до една от най-богатите писателки
Животът на Роулинг се променя драматично след публикуването на първата книга за Хари Потър.
Преди успеха си тя е самотна майка, която получава държавна помощ. След световния успех на поредицата обаче се превръща в една от най-богатите писателки във Великобритания.
Според Forbes към 4 септември състоянието й възлиза на впечатляващите 1,2 милиарда долара.