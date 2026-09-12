Мистериозна суперяхта за $ 150 млн. акостира в Лос Анджелис. На кого е
Близо 90-метровата суперяхта струва милиони и е превърната в истински „частен остров“
Следете всички новини, анализи и коментари за Милиардери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Близо 90-метровата суперяхта струва милиони и е превърната в истински „частен остров“
Богатите стават все по-богати, бедните - все по-бедни
Трябва ти добра идея и изкуствен интелект
"Гъс" стана най-скъпо продаваният динозавър в историята
Най-голямо увеличение на броя на милионерите е отчетено в Азиатско-тихоокеанския регион
Освен това учените препоръчват намаляване на консумацията на червено месо
Белият дом събира най-влиятелните акули
Пазарите изтриват трилиони, но Илон Мъск печели от хаоса
Членовете на клуба се събират пред статуята на голяма сова
Раздялата с Мъск остана мистерия, Лари Пейдж изскочи на върха
Богатството му идва почти изцяло от боксофис приходите му
Богатството е предимно от наследство
Лидерите на многомилиардни компании признават, че могат да се доверят само на себе си
Какви конспиративни теории лансират и техните медии
Пoявaтa нa изĸycтвeния интeлeĸт cъздaвa мнoгo нoви ĸoмпaнии
Това няма нищо общо с федерацията
Тя ще бъде по-висока на големите празници и по-ниска през делничните дни
Задава се иcтopичecĸи пepиoд за OAE
Колко загубиха най-големите богаташи в света
Те притежават по 2,7 млрд. долара