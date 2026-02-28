Мистериозна секта събира милиардери и технологични босове

Значими фигури от технологичния свят, милиардери, бившият кмет на Ню Йорк и популярни водещи се оказаха членове на изключително затвореното тайно общество "Бохемиън Гроув". Това стана ясно от изтекъл списък на посетителите на тъй нареченото "светилище", разположено сред 2700 акра калифорнийски гори, където членовете на клуба се събират пред статуята на голяма сова, пише "Ню Йорк Поуст".

Най-силно впечатление в изтеклия списък прави присъствието на Ерик Шмид, бившият главен изпълнителен директор на Google и председател на Alphabet.

Шмид, който е сочен за един от основните архитекти на съвременния интернет, се оказва част от общество, чието мото е "Тъчащи паяци тук не идват" - ироничен призив към членовете да оставят бизнес интересите си пред портата.

Заедно с него в списъците личат имената на пионери в рисковия капитал като Тим Дрейпър, известен със своите мащабни инвестиции в криптовалути, и Брук Байърс, старши партньор в легендарната фирма Kleiner Perkins.

Kleiner Perkins са инвестирали в Amazon, Electronic Arts, Genentech, Google, Beyond Meat, Sun Microsystems, Twitter и много други компании оформили днешния дигитален свят.

Тези фигури, които управляват милиарди и оформят технологичното бъдеще, са разпределени в различни "лагери" в рамките на имота от 10 926 декара в окръг Сонома, наподобявайки структурата на колежански братства, но с невъобразимо по-голямо влияние.

Клубът, основан преди повече от 150 години, е известен със своята церемония "Изгаряне на грижите" (Cremation of Care) и двуседмичните летни лагери, където елитът на Америка се събира за социални контакти на най-високо ниво. Въпреки че официално клубът отрича да поддържа списъци с членове поради тяхната конфиденциалност, независимият журналист Даниел Богуслав успява да потвърди автентичността на данните чрез действащ член на обществото.

Разкритията показват, че в "Горичката" технологичните лидери не са сами. Те споделят пространството с милиардери като Майкъл Блумбърг и Чарлз Кох, както и с политически фигури от ранга на Пол Пелоси. Дори известният телевизионен водещ Конан О'Брайън и покойният музикант Джими Бъфет фигурират в изтеклия списък.

Сред имената се открояват ветерани на американската дипломация и сигурност. Джеймс Бейкър (бивш държавен секретар от 25 януари 1989 до 23 август 1992 г.) и Едуин Мийс III (главен прокурор при Рейгън) представляват старата школа на Вашингтон. Прави впечатление и присъствието на Боби Инман, пенсиониран адмирал и бивш директор на Агенцията за национална сигурност (NSA), което подчертава връзката на клуба със структурите за национална сигурност.

В списъците и слуховете за чести гости попадат и представители на Върховния съд, като съдия Кларънс Томас, както и федерални съдии като Карлос Беа. Това засилва обществените опасения относно непрозрачното влияние, което подобни затворени сбирки могат да окажат върху управлението на държавата. Прави впечатление, че членовете на клуба са представители и на двете партии в САЩ.

Въпреки че говорителите на клуба настояват, че това е просто място за отдих и изкуство, присъствието на хора, контролиращи алгоритмите, финансите и законите на съвременния свят, продължава да подхранва дебатите за това как се вземат решенията "зад затворени врати".

