Случи се! Иран затвори Ормузкия проток

Движението на петролни танкери в Ормузкия проток в Южен Иран е напълно спряно.

Това съобщи иранската агенция Fars, позовавайки се на данни от международни системи за мониторинг на морски плавателни съдове.

Гвардейците на Ислямската революция (IRGC) обявиха затварянето на морския коридор, като казаха, че „не е позволено на нито един плавателен съд да преминава през Ормузкия проток“.

Това гласи съобщение от пресслужбата на корпуса, публикувано в иранските медии и препечатано от Комерсант.

Ормузкият проток е стратегически важен морски коридор, свързващ Персийския залив с Оманския залив и Индийския океан. Намира се между Иран, Оман и ОАЕ. Този пролив е единственият изход за износ на петрол от региона, като до 20% от световния петрол преминава през него.

По-рано няколко европейски правителства препоръчаха на корабособственици да се въздържат от преминаване през Ормузкия проток.

Според последните данни от наблюдения концентрацията на кораби в района на морския проход е на минимално ниво, написа по-рано Блумбърг.

Картата на службата MarineTraffic в района на иранското пристанище Бендер-Абас обаче показва, че се е образувало огромно задръстване от кораби.

