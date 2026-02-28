Взривове и пожар в любимото място на българите в Дубай! (ВИДЕО)

За експлозия пред хотел в един от туристическите квартали на Дубай - Палм Джумейра, съобщават информационните агенции. Това е изкуственият остров, който посещават всички българи, които отиват на скъпи екзотични екскурзии в емирството.

Мощен взрив е станал пред входа на петзвездния хотел Fairmont The Palm и в момента там бушува голям пожар. Причината за взрива са били отломки от паднала иранска ракета. В Дубай продължават да работят системите за противовъздушна отбрана.

Линейки се насочват към сградата на хотела. Районът е отцепен.

Четирима души да ранени при експлозията и пожара, съобщиха от ръководството на Dubai Media Office.

В социалната мрежа публикувани видеоклипове, които показват и пламъците в хотела.

Пострадалите са откарани в болници, за да им бъде оказана помощ. Властите заявиха, че продължават да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират безопасността на населението.

Ирански дронове камикадзе атакуваха Дубай, като един от тях порази прочут хотел на изкуствения остров Палм Джумейра, пише "Дейли мейл". Нападението е част от мащабна ответна операция на Техеран в Близкия изток след американските въздушни удари срещу Иран.

