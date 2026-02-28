Ударена ли е най-високата сграда в света Бурдж Халифа?

В социалните мрежи се появи видео от атаката на ирански дрон камикадзе в небостъргач в Бахрейн. Вижда се как дронът се врязва в огромната сграда и избухва пожар.

Едновременно с това се появи информация и за опит на друг ирански дрон да порази най-високата сграда в света, Бурдж Халифа в Дубай.

Дронът се е движил по траектория, насочена към сградата символ, но не е достигнал целта си.

В ранните часове на днешния ден Бурдж Халифа е била евакуирана, съобщава Блиц.

Ситуацията в Дубай

Експлозии и гъст стълб черен дим се издигнаха над прочутия изкуствен остров Палм Джумейра в Дубай, съобщиха за АФП двама очевидци. Малко по-късно местните власти потвърдиха за четирима ранени при инцидента.

По думите на свидетелите димът се е издигал от хотелска сграда на острова, а към мястото са се насочили множество линейки. Чути са били и сирени на аварийни екипи, които са реагирали незабавно.

От медийната служба на Дубай уточниха, че става дума за „инцидент“ в сграда в района на Палм Джумейра, довел до пожар. „Гражданската защита на Дубай потвърди, че пожарът вече е овладян. Четирима души са получили наранявания и са транспортирани до лечебни заведения“, се посочва в официалното изявление.

Случилото се идва на фона на ответни удари на Иран в богатия на петрол Персийски залив след нападенията на САЩ и Израел срещу ирански цели. Ескалацията разтърси регион, който дълго време се възприемаше като оазис на спокойствие и сигурност.

Според информацията, Иран е нанесъл удари по всички държави от Персийския залив, богати на петрол, с изключение на Оман, който изпълнява ролята на посредник в преговорите между Вашингтон и Техеран.

Инцидентът в една от най-емблематичните зони на Дубай предизвика силен обществен отзвук. Малко след първите взривове в града са били чути и нови силни експлозии, включително от кореспонденти на АФП.

Около 90 процента от населението на Обединените арабски емирства е от чужденци, а Дубай е най-населеният град в страната, известен със своята модерна архитектура, луксозни комплекси и глобален финансов център. Към момента няма информация за допълнителни жертви или сериозни щети по инфраструктурата.

Военен конфликт

Към 28 февруари 2026 г. напрежението между Иран, Израел и САЩ ескалира в открит военен конфликт след съвместна военна операция на Вашингтон и Тел Авив срещу цели в Иран. Ударите са част от координирана атака по стратегически обекти в Техеран и други градове, включително военни и инфраструктурни цели.

Според официални израелски и американски изявления операцията е била „превантивна“ и насочена към унищожаване на ракетните и ядрените способности на Иран, които двете държави определят като непосредствена заплаха.

Конфликтът има дълбоки корени. От години отношенията между Иран и Израел са силно враждебни заради иранската ядрена програма, развитието на балистични ракети и подкрепата на Техеран за въоръжени групи в региона.



