Наша дизайнерка от Дубай: Тук няма паника

Българската дизейнерка Евгения Борисова опроверга информацията за паника и страх в Дубай. В своя фейсбук профил тя обяснява, че в момента се намира там, но през целия ден не е усетил смут за какъвто се твърди в световните агенции, пише TrafficNews.com.

"В момента съм в Дубай. Имах планирана бизнес среща още преди 2 месеца. Тръгнах, защото смятах, че докато водят преговори и е свещенния месец Рамадан, няма да има изроди, които да нарушат тази святост, но грешах. Днес нищо, ама грам нищо не съм видяла или усетила като смут. Нищо не съм чула. Спя в центъра на 2 минути пеша от Дубай мол. Няма паника. Ден като всички останали", пише тя в своята публикация.

Обясни обаче, се поради ангажимент в район, който не познава, е хванала такси и е задала адреса. Около час сателитите не са работели и показвали, чеадресът, който е задала, е вътре в морето. Два часа по-късно обаче всичко се нормализирало.

"Притеснена съм как ще се върна, защото имам неотложна работа и в България. Бългаските частни самолети излетяха вчера. Те 100% са знаели какво следва днес", пише още тя и допълва: "Гледам фейсбук и се чудя как наистина ще се върне тоя народ.

Не се притеснявам за сигурността тук, единствено как ще се върна".

В последния си пост обаче тя потвърждава, че е имало атака в Дубай, която е поразила прочут хотел на изкуствения остров Палм Джумейра.

"Току що се свързах с мои близки, които живеят тук. Наистина е имало отломка, която е паднала на Палмата. В момента продължават. Това ми го пусна от нейната тераса. Наистина има паднала отломка и 5 ранени", пише тя.

"Говоря това, което знам със сигурност. Тук е спокойно, но това нищо не означава. Моите приятели казват, че гърми и има тътен и се тресе при тях. Аз не го усещам, но отново казвам, че говоря само това, което знам със сигурност", допълва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com