Вярно ли е? Терзиев налял луди пари в сектата на лама Калушев

Вярно ли е? Нови шокиращи факти излязоха на бял свят за отношенията между кмета на София Васил Терзиев и групата на лама Калушев, която изгуби живота си пред хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

Терзиев дал е на сектата на Ивайло Калушев над четвърт милион лева, а не 70-80 хиляди евро, както твърдеше досега, съобщава сайтът Breaking.bg. Той твърди, че полицията е отворила банковите сметки на жертвите и от тях е изскочила истината.

Терзиев си призна в тв интервю, че е "дарил" парите не по сметката на петроханското НПО, представящо се за агенция, а по личната сметка на Ивайло Иванов (Ивей).

Първият превод на Терзиев в сметката на Ивей е от 7 юли 2023 г. и е в размер на 81 000 лева. Парите са от личната сметка на Васил Терзиев, който тогава е все още само кандидат за кмет на София, официално издигнат от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България – Спаси София“ на 27 юни 2023 г.

Следващият транш по сметката на Ивей е на стойност от 170 000 лева. Отново от личната сметка на Терзиев, който вече е встъпил в длъжността на столичен кмет - парите са преведени на 27 ноември 2023 г. В началото на същия месец Терзиев печели балотажа на местните избори срещу Ваня Григорова с по-малко от 5000 гласа в многомилионната столица. На 13 ноември Терзиев полага клетва като кмет на София и две седмици по-късно „дарява“ 170 хиляди лева на сектата на Ивайло Калушев.

Третият транш е след още 2 седмици, на 11 декември 2023 г., към сметката на Ивей прави „частен превод“ от 15 000 лева и бившата съпруга на кмета Терзиев – Милена.

