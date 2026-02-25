Устата с разтърсващи думи за Петрохан

Ситуацията с "Петрохан" е напълно ясна. Не вярвам в конспиративни теории! Това заяви рапърът Иван Динев – Устата, коментирайки трагичния случай, който разтърси страната.

Докато в обществото продължават спекулациите около случая "Петрохан-Околчица", Устата подчертава, че се доверява на работата на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата.

Според него събраните доказателства – експертизи, записи от камери и свидетелски показания – очертават ясна картина на случилото се.

"Нещата са много прости. Това са хора, наричани от едни секта, от други – общество, които са извършили ритуални самоубийства“, заяви изпълнителят пред "България днес".

Той посочва и есемесите, изпратени от Иво малко преди телата му и тези на Николай Златков и Александър Макулев да бъдат открити в кемпер край връх Околчица на 8 февруари.

Музикантът изразява и силна позиция относно ролята на родителите в случая.

"Най-ужасяващото е как родителите оставят синовете си да живеят сред възрастни мъже? (...) Не лампичка, а сирена трябва да светне в институциите и в хората", заявява той.

Като баща на две дъщери, Иван Динев подчертава, че подобни ситуации изискват по-голяма обществена чувствителност и активност от страна на институциите.

