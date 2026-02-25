Нови разкрития за хижа Петрохан. Сериозен проблем преди трагедията

Народните представители изслушват в пленарна зала на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и на ръководството на ГДНП във връзка с оказван натиск по случая „Петрохан“.

Депутатите приеха в зала да бъдат изслушани директорът на Национална полиция Захари Васков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, заместник-директорът на ГДНП Иван Маджаров, началник в отдел „Разследване“ в ГДНП Миглена Радева, заместник-началник на Разследването Невелин Колев, началник на отдел Криминална полиция Ангел Папалезов.

Предложението дойде от депутатите от ИТН Тошко Йорданов, Павела Митова и Петя Димитрова и беше прието с 215 гласа "за" се от всички парламентарни групи.

Служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев отрече намеса в работата на разследващите по случая „Петрохан“.

„Има уплашени хора, които ме атакуват - не искат да науча истината по случая. Проведох разговорите с екипите, които разследват, уверих, че няма да има уволнения, нито премествания. Няма да се меся в работата им. Не аз, а други, още преди да бъде разкрито второто убийство и може би самоубийство, избързаха да кажат тяхната версия. Настоях за обективно разследване по двете досъдебни производства. Единствено поисках да разкрият истината и да работят по всички версии. Как да нося отговорност, ако не се запозная с всичко в МВР? Служебното правителство разполага с ограничено време, трябва максимално бързо да навляза. Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа за хижата край „Петрохан“ още преди трагедията. Няма докладни записки, а са водени беседи от служител от отдел „Киберсигурност“ с хора, които имат връзка с убитите. Трябва да разчитаме на неговата памет за това какво се е случило“, коментира Дечев.

Във вторник от Софийската градска прокуратура съобщиха, че при тях са постъпили сигнали от депутат и двама представители на МВР за оказан натиск от страна на служебния вътрешен министър. Самият Дечев отрича.

Междувременно от СГП уточниха, че никъде в акта си наблюдаващият прокурор не е указвал да се снемат обяснения от служебния министър на вътрешните работи, още по-малко това да бъде извършено на конкретна дата и час, днес от 10,00 часа.

По нейни данни проверката е образувана по сигнали за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работата“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства за случая „Петрохан - Околчица“.

