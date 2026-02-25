Депутатите отхвърлиха ветото на Йотова върху промените в Изборния кодекс

Депутатите отхвърлиха ветото на президента Илияна Йотова върху промените в Изборния кодекс. Така в държавите извън ЕС секциите ще са 20 извън дипломатическите мисии.

При първото гласуване вот дадоха 224 народни представители, 123 гласуваха "за", 89 бяха "против" 12 се въздържаха. След това депутатът от ДПС-Ново начало Хамид Хамид поиска прегласуване. И при второто гласуване ветото бе преодоляно - от 223 гласували, "за" бяха 126, против - 86, а 11 се въздържаха.

"Ветото е преодоляно, законът за изменение на на Изборния кодекс е приет и ще бъде изпратен на президента на Република България за обнародване в "Държавен вестник" в 7-дневен срок от получаването му", обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Промените в Изборния кодекс ограничават броя на изборните секции в държави извън ЕС. Според приетите текстове, се въвежда горна граница от 20 секции, които могат да бъдат образувани извън дипломатическото и консулското представителство, независимо от броя на подадените заявления.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com