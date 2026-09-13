Чака се извънредно изявление на Йотова за бюджета
Ето кога ще бъде то
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Ето кога ще бъде то
Военният министър заяви, че страната няма да възпрепятства приемането на 21-вия пакет санкции, но настоява определени лица да отпаднат от списъка
Германският канцлер обвини унгарския премиер в „груба нелоялност“ след вето върху ключов заем и санкции
От 223 гласували, "за" бяха 126
Депутатите гледат ветото на Йотова и избора на подуправител на БНБ
В мотивите си държавният глава посочва, че промените умишлено създават бариери пред упражняване правото на глас на българските избиратели извън ЕС
Брюксел играе непочтено, заяви унгарският премиер
Промените в службата на военните влизат в сила въпреки отхвърлянето от „Дондуков“ 2
Парламентът отхвърли ветото на Радев
Какво следва
Депутатът от ГЕРБ заяви, че държавата има гръбнак и че сделката ще бъде прозрачна и съгласувана със САЩ
Относно ветото върху Закона за инвестициите
Народното събрание отхвърли ветото на президента
Остър коментар за ветото му върху закона за държавните имоти
Промените създават потенциална възможност да бъде ограничен достъпът на здравноосигурените лица до медицинска помощ
Депутатите отхвърлиха ветото на президента
Депутатите обсъждат преодоляване на ветото на Румен Радев върху Закона за адвокатурата
Според новите текстове местните адвокатски съвети ще определят особените представителите
Адвокати в цялата страна обявиха готовност да излязат на масови протести срещу президента
Председателят на ДПС зове парламента веднага да преодолее акта на държавния глава