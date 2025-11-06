Парламентът посече Радев

Мнозинството в парламента отхвърли ветото на президента Румен Радев върху Закона за инвестициите, който предвижда сделки с активите на "Лукойл" да се извършват след одобрение от ДАНС и с решение на МС.

За отхвърляне на ветото гласуваха 125 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново Начало, БСП-Обединена левица, ИТН и нечленуващи в парламентарна група.

Против бяха 74 от ПП-ДБ, Възраждане, дерибеите на Доган и МЕЧ.

