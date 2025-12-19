Бойко Василев изненада всички за Цънцарова!

Водещият на „Панорама“ по БНТ Бойко Василев си позволи в ефир нещо, което по принцип не прави. Той откри предаването по необичаен начин.

„Знаете, че тук говоря рядко от първо лице. Но когато става дума за основите на журналистиката, ще кажа няколко думи от свое име. Всъщност не само от свое, а от името на целия екип на „Панорама“, започна той.

„Не знам подробности около случая с Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Но не приемам който и да е журналист да трябва да носи отговорност и да търпи последствия за това, че поставя неудобни въпроси.

Днес, когато в мрежите всеки може да напише всичко, най-голямото оръжие на нашаа професия и може би единственото ѝ голямо оправдание е съмнението във всеки, във всичко, в името на истината“, заяви Василев.

