Радев дава първо интервю. Ето къде
БНТ пусна анонс
Следете всички новини, анализи и коментари за Бойко Василев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
БНТ пусна анонс
Как вижда той бъдещето на журналистиката
Какво каза водещият на Панорама
Политик и журналист в горещ дебат
Водещият на "Панорама" разказа какво става,когато куршумите свирят
Замислял съм се защо в страна като Япония- България се свързва с киселото мляко
Свързано с бракоразводните драми на тв водещия
Причината за настойчивите въпроси
Свързан е със служебното правителство
Кой успя да вбеси спокойния политик
Двамата влизат в сериозна конкуренция
Свързан с политическото спасение на страната
Силни думи на лводещия на "Панорама"
Заради емоции около вота на недоверие
Чуди се защо се е събрала таз коалиция
Заради нападки на политически лидери
Аз не хвърлям топката, за да обвинявам хората
Трифонов гостува на Бойко Василев
Съпругата на водещия - Албена Колчакова, го дари със син
Миналата пролет 51-годишният журналист каза "да" на колежката си Албена