Спаринг в "Панорама"! Бойко Василев изпоти Асен Василев

Зрелищен словесен спаринг беляза студиото на "Панорама" тази вечер. Водещият Бойко Василев и лидерът на "Промяната" Асен Василев кръстосаха шпаги заради протестите, бюджета и оставката на правителството.

Оставката не ни изненада, тя беше логична, след като г-н Борисов първо каза, че оттегля бюджета, а после каза, че не го. На 1-и декември се състоя огромен протест в София, плюс в 20 други града. Беше ясно, че този протест щеше да доведе до това. След протеста на 10-и декември правителството подаде оставка, защото щеше да се стигне до много по-голяма ескалация, каза Асен Василев.

На въпрос дали отпушва хаос, лидерът на ПП заяви, че не е под илюзия, че хората на площада са били там заради него.

„А сега? Няма да има бюджет, няма да има надбавки, допълнения и индексации на доходите. Логично е да се каже защо точно сега трябваше да падне това правителство? Защо сега се поиска тази оставка“, запита ремром Бойко Василев.

„Правителството си го направи само“, отвърна Асен Василев.

„Но какво ще стане сега реално?“, продължи с въпросите водещият.

„Каквото и стана миналата година“, отвърна Асен Василев.

„Не е ли проблем, че този бюджет не е в евро, а е в лева“, продължи Мистър "Панорама".

„Не е проблем“, отвърна политикът.

„Но как една администрация, която само ще се озърта кой ще дойде след това, ще може твърдо да контролира спекулата“, каза Бойко Василев.

„Ама тя не се контролира от правителството, а от КЗК и КЗП. Те нямат общо с правителството“, отговори лидерът на ПП-ДБ.

На въпрос дали ПП-ДБ се координира с президента Румен Радев, Асен Василев отговори категорично - "не".

Той обаче бе попитан дали именно Радев няма да обере лаврите от протеста и дивидента.

"Протестите не са политическо обагрени. Следващата голяма задача пред всички хора, които бяха на площада, е да се проведат честни избори. От там може да се промени Изборният кодекс", каза политикът.

"Възможно ли е президентът, който ви нарече "шарлатани" да е ваш съюзник", запита водещият. Асен Василев пък реши да отговори много коректно към Радев, без да го обвинява. Той подчерта, че президентът спазва задълженията си по Конституция към този момент.

„Това, което видяхме, през всички тези години, е че когато си в коалиция, е трудно да правиш истински реформи. Искам да погледна хората на площада в очите и да поискам от тях пълен мандат – пълно мнозинство“, каза той.

Но Бойко Василев отсече: „Това не е реалстично“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com