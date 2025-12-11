11 често срещани навика, които могат да убият вашия лаптоп

При повечето хора технологиите се провалят не поради дефекти, а заради нашите навици. Правим едни и същи малки неща в продължение на години и след това се чудим защо лаптопът ни започва да прегрява, да издава шум или внезапно спира да се включва.

Добрата новина е, че 90% от тези проблеми лесно се избягват, ако знаете какво точно вреди на вашия лаптоп в ежедневието. BGR е съставил списък с често срещани навици, които скъсяват живота на вашите устройства, и какво можете да направите, за да избегнете скъпи ремонти.

Прахът запушва охладителната система

Прахът е основният враг на всяко устройство. Той се отлага по вентилаторите и радиаторите, нарушавайки охлаждането, което води до прегряване, дроселиране и шум. Ако устройството е поставено на пода или близо до стена, прахът се натрупва два пъти повече.

С течение на времето мръсотията става толкова гъста, че въздухът едва преминава. Затова простото продухване на лаптопа на всеки няколко месеца е достатъчно, за да удължите живота му.

Лаптопът на леглото причинява прегряване

Меката повърхност блокира вентилационните отвори, предотвратявайки навлизането на хладен въздух и излизането на горещ въздух. Ако това се случва постоянно, лаптопът става шумен дори по време на прости задачи, така че е най-добре да го поставите върху твърда повърхност.

Изхабявате батерията до нула

Съвременните батерии не обичат дълбоки разреждания. Когато изтощите лаптопа си напълно, химичният състав на батерията страда и животът ѝ се съкращава.

Оптималното решение е да поддържате заряда на батерията между 20% и 80%. Много лаптопи са способни автоматично да ограничат максималния заряд.

Дефрагментирането на SSD ускорява неговата смърт

Дефрагментирането ускорява производителността на твърдия диск, но просто хаби ресурси на SSD дисковете, защото всяка оптимизация прави милиони ненужни презаписвания.

Системата автоматично инициира TRIM – почистване на блокове, което не вреди на устройството. Следователно най-добрият начин да се грижите за SSD е да го оставите на мира.

Отваряне на лаптоп с една ръка

Когато повдигнете капака за единия ъгъл, натоварването се разпределя неравномерно. Пантите се усукват, постепенно се разхлабват и рано или късно закрепването може да се напука.

Заедно с пантите, често умира и кабелът на дисплея - той е прищипан отвътре и също получава допълнително натоварване.

Стар предпазител от пренапрежение няма да ви предпази от проблем с тока

Евтините филтри губят защитните си свойства след няколко години, а внезапно пренапрежение може да изгори захранване, видеокарта или дънна платка за части от секундата.

За истинска защита ви е необходим филтър с висок енергиен резерв или малък UPS - той ще ви предпази както от пренапрежение, така и от внезапно прекъсване на захранването.

Статичното електричество лесно унищожава компонентите

Малък разряд е достатъчен, за да изгори паметта, дънната платка или графичната карта. Това се случва най-често през зимата, когато въздухът е сух.

Преди да влезете в компютъра си просто докоснете металната част на корпуса - това е достатъчно, за да разредите заряда, без да повредите хардуера.

Десетки отворени прозорци изразходват паметта и процесорните ресурси

Всеки прозорец е процес, който използва RAM и процесорни ресурси. Затворете страниците, които не са ви необходими в момента.

Пропускане на актуализации на операционната система

Актуализациите често съдържат корекции за сигурност, които отстраняват уязвимости. Хакерите експлоатират стари системи, защото знаят къде са пропуските.

Струва си да актуализирате не само Windows или macOS, но и браузъра, драйверите и антивирусната си програма. Отнема няколко минути, но елиминира множество рискове.

Неправилна актуализация на BIOS

BIOS е най-чувствителната част от системата. Всяка грешка може да направи дънната платка неработеща. Актуализирайте BIOS само ако има конкретна причина, не го актуализирайте само за да го поддържате актуален.

Напитки до лаптопа

Разлято кафе или вода попадат под клавиатурата и върху платката. Лаптопът може да даде късо съединение веднага, но понякога последствията стават очевидни много по-късно, под формата на корозия на контактите.

Най-добре е да държите напитките далеч. А ако разлеете нещо, незабавно го изключете и го занесете в сервизен център, за да го изсушат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com