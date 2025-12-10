МВР с предупреждение за банкнотите

Двама са задържани от полицията в Троян за опит да прокарат в обращение фалшиви банкноти, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Ловеч.

Вчера около 16:30 часа в Районното полицейско управление в Троян е получен сигнал, че в магазин в града двама мъже са направили опит да прокарат в обращение три неистински банкноти, всяка с номинал от 50 лева. На място е установено, че мъжете са пробвали да платят сметката си в търговския обект с фалшивите банкноти, но служителят не ги е приел, след което те са се оттеглили в неизвестна посока.

Предприети са незабавни издирвателни действия от служители на полицията, в резултат на което са задържани 22-годишен от Троян и 27-годишен с адрес в с. Черни Осъм, двамата са криминално проявени. При последвалия личен обиск в тях са намерени още седем фалшиви банкноти, отново с номинал от по 50 лв. всяка. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч и Териториално отделение - Троян.

От полицията предупредиха, че с наближаването на преминаването от лев към евро на 1 януари 2026 г. е възможно случаите на опити за прокарване на фалшиви банкноти да зачестят и призоваваха гражданите към повишена бдителност, предаде БТА.

В края на септември столичанка пусна в обращение фалшиви банкноти от 50 лв. в шест търговски обекта в Ловеч.

