НАП с важна информация за данъците. Засяга всички

Националната агенция за приходите (НАП) вече предоставя достъп до предварително попълнените данъчни декларации. Тези документи са налични в официалния Портал за електронни услуги на приходното ведомство. Потребителите могат да влязат в системата с персонален идентификационен код (ПИК). Алтернативен метод за достъп е използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Предварително попълнените данни включват доходи от трудови правоотношения, граждански договори, наеми и държавни субсидии. Системата автоматично зарежда информация за получените суми през предходната календарна година. Това значително улеснява процеса по деклариране на доходите за физическите лица. Вече над 4000 физически лица вече подадоха своите декларации в началото на кампанията. Кампанията стартира онлайн още на 10 януари 2026 г. В първите седмици потребителите трябваше сами да въвеждат своите данни. От 1 март обаче информацията от платците на доходи се зарежда автоматично в системата.

Потребителите трябва внимателно да прегледат, допълнят или коригират данните преди финалното подаване. В декларацията се съдържа информация за доходи от наложени платежи при онлайн продажби. Също така са включени данни за продажба на моторни превозни средства. Това се отнася за автомобили, притежавани от декларатора за по-малко от една година. Декларацията обхваща и направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Вписани са и ползваните чрез работодател данъчни облекчения през годината.

Цялата информация е представена в левове в съответните приложения на документа. Самата декларация се намира в рубриката „Подоходни данъци“ на електронния портал. При наличие на задължение за подаване на декларация трябва да се обявят всички доходи. Това включва хонорари, наеми и доходи от трудови правоотношения. Всички те се вписват в Приложение №1 на годишната данъчна декларация. Крайният срок за подаване на годишните декларации за доходите на физическите лица е 30 април.

За определени категории лица срокът е по-дълъг. Физическите лица, действащи като търговци, имат време до 30 юни. Това важи и за регистрираните еднолични търговци. Земеделските стопани, избрали този ред на облагане, също подават документи до края на юни. Тези срокове са критични за правилното отчитане на дейността.

Подалите декларация по електронен път до 31 март ползват отстъпка до 500 лева. Тази отстъпка е равна на 5% от данъка за довнасяне. Максималният размер на облекчението е 255,65 евро. Условието е лицата да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Целият размер на данъка трябва да бъде внесен до края на март.

Всички плащания и възстановявания на данъци вече се извършват в евро. Това е важна промяна в процеса на разплащане с приходната агенция. Потребителите могат да използват и услуга №2687 за справка за изплатени доходи. Тя е достъпна с КЕП или ПИК в портала на НАП. Услугата предоставя детайлна справка за получените възнаграждения от юридически лица.

Някои граждани съобщават за технически затруднения при визуализацията на данните. Към 6 март част от потребителите все още не виждат предварително попълнената информация. Това може да забави процеса по подаване на техните декларации. Агенцията съветва за търпение при обработката на масивите от данни. Системата се актуализира постоянно с информация от работодатели и платци.

Допълнителна информация е налична в YouTube канала на приходната агенция. Там е публикуван специален подкаст по темата за декларирането. Гражданите могат да се свържат и с Информационния център на НАП. Телефоните за връзка са 0700 18 700 или 02/ 9859 6801. Цената на разговорите зависи от тарифата на съответния мобилен оператор.





