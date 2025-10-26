НАП бие аларма за данъците! Изтича ключов срок
Физическите лица също декларират дължими данъци
Данъчните пуснаха тайни агенти по морето
Целта на приходната агенция е да получи обратна връзка
357 000 фирми и физически лица са декларирали и са внесли своите данъци
До полунощ на 30 юни е крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации
НАП със засилени проверки преди еврото
Държавата губи 50 млн. лева годишно само от бюти бранша
От търговците, които вдигат цените, чакаме повече данъци следващия месец, каза Румен Спецов
Близо 54 000 граждани до момента са подали заявление за вписване в регистъра на уязвимите лица
В момента се изясняват и анализират обстоятелства
Сред най-рисковите професии
Фискалните инспектори установиха 350 нарушения от старта на зимната контролна кампания
Какви са възможностите, предоставени от държавата
Агенцията измества служителите във вътрешността на страната от ГКПП-тата
Бизнесът по морето активно се възползва от възможността за намаление на паричната санкция
Потребителите имат право да задържат плащането към търговеца, ако не им издаде касова бележка
НАП санкционира 433 търговци край морето за неиздаване на фискален бон
Данните са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации
Формулярът се подава само по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция
Свързано е с плащането на данъците