Наш анализатор сложи край на спора за Гренландия

„Ако САЩ не вземе Гренландия, това ще направят Русия и Китай.“ С тази остра формулировка международният анализатор Мартин Табаков описа нарастващото геополитическо значение на северния остров. По думите му Гренландия вече не е периферна територия, а един от ключовите стратегически залози на XXI век, а интересът на Вашингтон е напълно прагматичен и дългосрочен.

Арктическият маршрут и военната логика

Табаков обясни, че основната причина за американския интерес е т.нар. северен арктически път, който може да промени глобалната търговия. „Търговията между Азия и Европа може да минава над Русия, а не през Суецкия канал, което ще спести около 40 процента от времето“, посочи той.

Освен икономическите аргументи, островът има и критично военно значение. Според анализатора най-прекият маршрут за балистична ракета, изстреляна от Русия към САЩ, минава именно през този регион, поради което Вашингтон от десетилетия поддържа радарни системи в района.

От парична оферта до силов сценарий

По думите на Табаков идеята за придобиване на Гренландия не е нова. „Паричната оферта датира още от времето на Труман и е била за 100 млн. долара, но днес цената очевидно би била различна“, припомни той. Анализаторът отбеляза, че самият Доналд Тръмп е заявил, че е готов да действа „по трудния начин“.

Най-често обсъжданият сценарий е евентуална независимост на Гренландия и последващ договор за дългосрочно сътрудничество със САЩ, но Табаков не изключи и вариант за използване на военна сила.

НАТО, Европа и логиката на големите играчи

Според анализатора подобен сценарий не би сринал автоматично НАТО. Той припомни, че Алиансът е преживял сериозни вътрешни кризи, включително конфликта между Гърция и Турция през 70-те години. „Гренландия е автономна в рамките на Дания, но не е член на НАТО, затова член 5 не може да бъде задействан“, подчерта Табаков. По думите му в Европейския съюз вече се обсъждат и ответни мерки, включително възможността за ограничаване или затваряне на американски военни бази на континента.

Светът на Тръмп и Путин и рискът за малките държави

Табаков направи паралел между аргументите на Тръмп за Гренландия и логиката на Владимир Путин по отношение на Украйна – „ако ние не го направим, ще го направят други“. Подобна схема той откри и във Венецуела, където според него е имало задкулисна дипломация и вътрешен преврат с мълчаливото одобрение на Вашингтон. В по-широк план това засяга пряко и Европа, включително България.

„Светът на Тръмп и Путин е свят на големи геополитически центрове и буферни зони“, предупреди анализаторът, като добави, че държавите от Източна Европа рискуват да се окажат периферия с ограничен суверенитет, ако не защитават активно собствените си интереси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com