Нови преговори. САЩ и Иран се срещат в Женева

Американски и ирански представители се срещат днес в Женева за трети кръг от непреки преговори. Разговорите ще се проведат на фона на заплахата на Доналд Тръмп да нанесе удар по Иран, ако не бъде постигнато споразумение по ядрената програма.

Съединените щати са струпали най-голямата военна сила в Близкия изток от американската инвазия в Ирак през 2003 година, а Иран от своя страна обещава да отговори на евентуална атаката. Преговорите се разглеждат като последна възможност за предотвратяване на конфликт, но шансовете за споразумение остават несигурни.

Президентът изпраща двама от най-добрите си преговарящи в Женева, за да продължат опитите за постигане на възможно най-добрата сделка за американския народ. Но принципът е много прост: Иран не може да притежава ядрено оръжие и ако се опитат да създадат отново ядрено оръжие, това ще ни създаде проблеми. И всъщност, имаме доказателства, че се опитват да направят точно това", каза вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

