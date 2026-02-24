Напрежението расте! Най-големият самолетоносач в света пое към Близкия изток

Най-големият самолетоносач в света - "Джералд Форд", достигна американската военна база в залива Суда на остров Крит, съобщава "Франс прес".

Американският кораб плава към Близкия изток, за да се присъедини към мащабно военно натрупване.

Президентът Доналд Тръмп, който нареди удари срещу Иран през 2025 г., многократно е заплашвал Техеран с военни действия, ако не сключи нова сделка по спорната си ядрена програма, за която Западът се опасява, че има за цел създаване на ядрено оръжие.

Самолетоносачът достигна гръцкия остров на 23 февруари.

В залива Суда живеят приблизително 1000 души, сред които военнослужещи на активна служба, американски цивилни служители, местни национални служители, изпълнители и членове на семействата им.

В момента Вашингтон има над дузина военни кораби в Близкия изток: един самолетоносач - "Ейбрахам Линкълн", девет разрушителя и три крайбрежни бойни кораба.

Рядко се случва в Близкия изток да има два американски самолетоносача - които превозват десетки бойни самолети и имат екипажи от хиляди моряци.

Съединените щати разположиха два от големите бойни кораби в региона през юни 2025 г., когато бомбардираха три ирански ядрени обекта по време на 12-дневната война на Израел с Иран.

По време на първия си мандат Тръмп напусна знакова ядрена сделка с Иран от 2015 г., която наложи ограничения върху ядрените дейности на ислямската република в замяна на облекчаване на санкциите.

След оттеглянето на Съединените щати обаче, Иран започна да обогатява уран до по-високи нива - до 60%, което е близо до 90%, необходими за бомба - въпреки че винаги е твърдял, че програмата му е единствено за мирни цели.

Предишен кръг от ядрена дипломация през 2025 г. се провали, когато Израел започна изненадващата си кампания срещу ислямската република.

