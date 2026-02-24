Рекорден сняг! Отмениха 8000 полета в САЩ

Силна буря в североизточната част на САЩ парализира въздушния транспорт и пътуванията, при което 8000 полета бяха отменени, а други забавени, предаде Ройтерс.

Бурята предизвика също снеговалежи в североизточната част на САЩ, при което бяха затворени пътища и бяха отменени учебни занятия. Днес се очаква да бъдат отменени около 7% от всички полети за разлика от вчера, когато бяха отменени 19%.

Националната метеорологична служба (NWS) съобщи, че части от Роуд Айлънд и Масачузетс са регистрирали близо 94 см снеговалеж, като в Сентръл парк в Ню Йорк са паднали над 48 см.

Държавна агенция предупреди, че в Ню Йорк има „почти невъзможни“ условия за пътуване. Повече от 600 000 домове и фирми на източното крайбрежие претърпяха прекъсвания на електрозахранването, като Ню Джърси и Масачузетс бяха най-засегнати.

Предупрежденията за зимни бури се простираха от Северна Каролина до Северен Мейн, като някои предупреждения бяха в сила и по-на север в части от Източна Канада.

Американски авиолинии ще се опитат да организират още полети въпреки лошите климатични условия, отбелязва Ройтерс.

Авиационната компания "Саутуест Еърлайнс" заяви, че от утре ще увеличи полетите си, ако "метеорологичните условия позволят това да стане по безопасен начин". Компанията, базирана в Далас, Тексас трябваше да отмени 7% от полетите си вчера, което е по-малък процент в сравнение с този на нейни съперници.

Авиолинията "Джет Блу" е била най-засегната, като вчера тя е трябвало да отмени 80% от полетите си, сочат данни от сайта за проследяване на въздушния трафик "Флайт Ауеър". "Джет Блу" посочи, че досега е трябвало да отмени общо 1600 полета.

Железопътната компания "Амтрак" също отмени пътуванията на десетки влакове на линията между Бостън и Ню Йорк и по други маршрути в североизточната част на страната.

Властите на няколко щата наредиха на шофьорите да се въздържат от пътувания, които не са крайно належащи за по-продължителен период от време поради обилните снеговалежи.

