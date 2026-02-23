Река Марица побесня! Направи чудо

Повече от 100 000 декара са залетите площи в гръцката област Еврос в североизточната част на страната заради покачването на нивото на водите на река Марица и притоците ѝ.

Вече шести ден в териториалната единица Еврос е в сила предупреждение „червен код“ за опасност от наводнения, а според оценките мащабът на залетите площи е най-голям от 2015 г.

Ситуацията се дължи както на валежите в района през последните дни, така и на снеготопенето в България, в резултат на което се е повишило нивото на р. Марица (Еврос) и притоците ѝ Арда и Луда река (Еритропотамос).

Наводненията са унищожили посевите на обработваеми площи и инфраструктура, а властите очакват и ново повишение на нивото на водите. Щетите от пожарите през последните години утежняват обстановката.

Диги са се скъсали в района на селищата Корнофолия, Мандра и Аморио.

Зам.-кметът по техническите служби и гражданската защита на община Суфли Димитрис Дарусис казва, че усилията на властите са насочени към защитата на населените места. Освен вече унищожените посеви съществуват опасения и дали ще може да бъде извършена навреме пролетната сеитба в наводнените площи.

От събота екипи на общината и части на армията укрепват диги край железопътната линия с чували с пясък, за да защитят град Суфли от наводняване.

За наводнения, причинени от реките Марица и Тунджа, се съобщава и от турска страна.

