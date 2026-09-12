Напрежение в Созопол. Ненормалници побъркаха спасителите
Летовници масово влизат в морето след 20:00 часа, вадят спасителите от квартирите им
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Летовници масово влизат в морето след 20:00 часа, вадят спасителите от квартирите им
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Необичайно духовно събитие беляза честването на светите Новоселски мъченици в Новоселския манастир „Св. Троица“ в Априлци