Светиня от Хавай носи благоухание на рози в България

Чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица пристига днес, в последния ден на юли, в България. Светинята, свързвана от вярващите с необяснимо благоухание, духовна утеха и множество изцеления, ще посети различни епархии до 18 август. Посрещането е с благословението на българския патриарх Даниил и по решение на Светия синод на Руската православна задгранична църква.

Посрещат иконата още на летището

Хавайската икона ще пристигне със специална църковна делегация, водена от епископ Ириней, Лондонски и Западноевропейски на Руската православна задгранична църква. С него ще бъде свещеник Нектарий Янгсън, пазител на светинята, както и други духовници.

Официалното посрещане е насрочено за 19 часа на летище „Васил Левски“ в София. Половин час по-късно иконата ще бъде внесена в храма „Света Марина“ в сградата на Софийската митрополия.

Лития ще премине през сърцето на София

На 1 август в 8:30 часа светинята ще бъде посрещната в древния столичен храм „Света София Премъдрост Божия“. От 9 часа българският патриарх Даниил ще оглави света литургия.

След нея ще бъде извършен водосвет по случай празника Произхождение на светия Кръст. В 11 часа ще започне лития с Кръста Господен и чудотворната икона до митрополитския храм „Света Неделя“. Оттам по традиция тръгва и поклонническият път „Рилският чудотворец“ към Рилския манастир.

Иконата ще остане в „Света Неделя“ за поклонение до 5 август. В следващите дни тя ще бъде пренасяна и до различни духовни околии и епархии, за да могат повече хора да се помолят пред нея.

Чудото започва с малко печатно копие

Историята на светинята е необичайна. Тя не е древна рисувана икона, а сравнително малко печатно копие на прочутата Монреалска Иверска икона. Образът бил подарен още през 1997 г. на Нектарий Янгсън, който по-късно станал свещеник и негов постоянен пазител.

През 2007 г. в дома му в Хонолулу семейството започнало да усеща силно благоухание на рози. Според разказа на Нектарий по повърхността на иконата се появила ароматна течност, определяна в православната традиция като миро. След като образът бил отнесен в храма, духовниците свидетелствали, че мироточенето продължило и по време на молитва.

Иконата не мироточи непрекъснато. Има дни, в които повърхността ѝ остава суха, но според пазителите й характерното благоухание на рози се запазва.

Защо иконата се нарича Иверска

Хавайският образ е копие на Иверската икона на Божията майка, почитана в едноименния манастир на Света гора. Тя е известна и с гръцкото име Портаитиса - Вратарница или Пазителка на портите.

Според атонското предание Богородица се явила на монах и поискала иконата да бъде поставена не вътре в манастира, а край входа му. Смисълът бил, че не монасите трябва да пазят светия образ, а Божията майка да пази манастира и цялата Света гора.

Именно този образ на Богородица като закрилница, стояща при портата, е възпроизведен в копията, разпространени сред православните общности по света.

Църквата признава иконата за чудотворна

През юни 2008 г. Хавайската Иверска икона е призната от църковните власти на Руската православна църква зад граница за чудотворна и достойна за поклонение. Тогава е дадено и разрешение тя да посещава православни храмове и манастири.

Оттогава светинята е пренесена в над хиляда храма в Северна Америка, Европа и други части на света. Според православната общност в Хонолулу пред нея са се поклонили милиони вярващи.

Пазителите на иконата разказват за многобройни свидетелства за телесни изцеления, духовно укрепване и промяна в живота на хора, които са се молили пред нея. Тези разкази са част от църковното свидетелство и вярата на поклонниците, а не медицински доказателства в научния смисъл.

Последната спирка е Рилският манастир

На 17 и 18 август Хавайската Иверска икона ще бъде изложена за поклонение в Рилския манастир. Изборът на последната спирка свързва посещението на светинята с паметта на свети Иван Рилски и с един от най-големите духовни центрове на България.

На 19 август иконата ще отпътува от страната. Дотогава вярващите в различни части на България ще имат рядката възможност да застанат пред образ, чиято история започва в малък домашен молитвен кът насред Тихия океан и постепенно достига до храмове по целия свят.