НОИ с ключова информация за пенсиите на стотици хиляди българи

Стотици хиляди българи, които законно получават пенсия за инвалидност, няма да бъдат засегнати от новите правила за контрол върху решенията на ТЕЛК и НЕЛК. Промяната не дава право на НОИ да започва масови проверки, да преразглежда решения само по подозрение или да спира автоматично плащанията. Новата процедура ще се прилага единствено в тежки случаи, при които вече има образувано наказателно производство и данни за използвани документи с невярно съдържание.

Редовно отпуснатите пенсии остават защитени

За хората, които получават пенсия за инвалидност въз основа на валидно експертно решение и имат законно право на нея, нищо не се променя, подчертават от Националния осигурителен институт.

Право на такава пенсия имат лицата, при които ТЕЛК или НЕЛК е установила 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. Експертното решение определя процента, срока на инвалидността, необходимостта от чужда помощ и останалите обстоятелства, от които зависи пенсионното производство.

Новата разпоредба не променя тези условия, не въвежда допълнителни прегледи за всички и не означава, че вече издадените решения ще бъдат поставени под общо съмнение.

Това е най-важното послание за огромния брой хора с увреждания, за които инвалидната пенсия е основен или единствен постоянен доход. Те няма да бъдат принуждавани да доказват отново заболяванията си само защото законът предоставя на НОИ ново контролно правомощие.

НОИ ще действа само при наказателно производство

Досега институтът можеше да обжалва експертно решение в законовия срок, когато открие несъответствие или грешка. След влизането му в сила обаче НОИ нямаше възможност да поиска ново произнасяне дори при получени по-късно данни, че решението може да се основава на фалшиви документи.

Тази празнина се запълва с новия член 113а от Закона за здравето. НОИ ще може да изпрати действащо решение обратно до ТЕЛК за ново произнасяне, но само при строго определени условия.

Първото и най-важно изискване е да има образувано наказателно производство за престъпление при или по повод издаването на решението. Не е достатъчен анонимен сигнал, публикация в социална мрежа, съмнение на служител или оплакване от трето лице.

В хода на разследването трябва да бъдат установени данни, че експертното решение е издадено въз основа на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ. Само тогава НОИ ще може да изпрати решението, чийто срок още не е изтекъл, чрез съответната регионална картотека до ТЕЛК. Комисията ще се произнесе отново след представяне на актуална медицинска документация и извършване на преглед.

Така новият механизъм е насочен не срещу редовните получатели на инвалидни пенсии, а срещу предполагаеми престъпни схеми, при които медицински права може да са били придобити чрез фалшифициране на документи.

Пенсията няма да изчезва при връщане на решението

Ключовата защита е, че действащото експертно решение остава в сила до новото произнасяне на органите на медицинската експертиза, разясняват от НОИ.

Самото изпращане на преписката до ТЕЛК не означава автоматично спиране на инвалидната пенсия. Човекът няма да бъде оставян без доход само защото е започнала процедура по повторна оценка.

Той ще участва пряко в производството, ще може да представи актуалните си медицински документи и ще премине през необходимия преглед. Едва след новото решение могат да настъпят последици за признатия процент, срока или правото на плащане.

Това разграничение е особено важно, защото новите разпоредби не създават презумпция, че всеки проверяван човек е извършил нарушение. Наличието на наказателно производство също не е равнозначно на доказана вина.

Целта е едновременно да бъде защитена осигурителната система от измами и да не бъдат наказвани предварително хора, чието здравословно състояние и право на пенсия може да се окажат напълно реални.

Законът, с който е създаден новият член 113а, е обнародван в „Държавен вестник“ на 28 юли 2026 г., като тази част от промените влиза в сила три дни след обнародването.

Здравното досие няма да бъде отваряно без разрешение

Втората важна промяна влиза в сила от 1 ноември 2026 г. От тази дата медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ ще могат да преглеждат информация от електронното здравно досие на човек, който преминава през освидетелстване или преосвидетелстване.

Достъпът обаче няма да бъде автоматичен. Той ще се предоставя само след изрично писмено съгласие на самото лице. Без подписано разрешение медицинската комисия няма право да разглежда електронните му здравни записи.

Целта е лекарите към НОИ да разполагат с по-пълна информация за здравословното състояние в рамките на конкретното пенсионно производство. Очаква се така да бъдат ограничени случаите, при които важни изследвания, диагнози или проведено лечение не достигат навреме до комисията.

Човекът обаче запазва контрола върху своите чувствителни медицински данни. Съгласието трябва да бъде изрично, а отказът не може да бъде заобикалян чрез служебен достъп.

Новите правила следователно прокарват ясна граница. Държавата получава по-силен инструмент срещу решения, за които в наказателно разследване са открити данни за фалшиви документи, но инвалидните пенсии на законните получатели остават защитени. Няма масово преосвидетелстване, няма проверки по анонимни сигнали и няма автоматично спиране на плащанията само защото преписката е върната в ТЕЛК.