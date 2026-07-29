Уникална табела стряска туристите по морето

Табела, забраняваща внасянето на храна, напитки и чадъри на плажа край къмпинг “Черноморец“, предизвика силно недоволство в социалните мрежи и доведе до проверка на Министерството на туризма. След намесата на институцията спорният надпис вече е премахнат.

Табелата е била поставена по пътя към плаж “Къмпинг Черноморец“ и според почиващи е създавала впечатление, че забраната важи за целия плаж. Днес тя вече не е на мястото си.

Първоначално от управата на плажа отрекоха изобщо да е съществувала подобна табела. По-късно обаче признаха, че такава е имало, като уточниха, че тя се е отнасяла единствено за зоната около плажното заведение.

Повод за обществената реакция стана разказът на Диляна Тинева, която живее в Германия, но прекарва лятната си почивка със семейството си в Бургас. При посещението си на плажа тя останала изненадана от забраната.

“Първото, което видях, беше една голяма табела, че е забранено да се носи храна и вода на плажа. Табелите се повтаряха, няма как да ги подминеш“, разказва тя.

По думите ѝ семейството е възнамерявало да ползва платената зона с чадъри и шезлонги, но не разбира защо посетителите трябва да бъдат ограничавани да носят собствена вода и храна.

“Не разбирам защо, при положение че си плащам чадър и шезлонг, трябва да бъда задължена да ползвам консумация. Това, което ни разгневи, е, че някой забранява насъщни човешки потребности – храна и вода“, коментира Тинева.

При проверка на място служители първоначално заявили, че такава табела няма и никога не е съществувала. Впоследствие управителят на плажа Кристиян Георгиев потвърди, че обозначението е било поставено, но е касаело единствено зоната около заведението.

Имаше такава табела, насочена към частта, в която продаваме чадъри и шезлонги. Никога не сме забранявали на някого да си внася храна и напитки в свободната зона. Премахнахме я, след като предизвика негативен отзвук заяви управителят на плажа пред БНТ.

Случаят стана повод и за извънредна проверка на Министерството на туризма. От ведомството уточниха, че са дали указания надписът да бъде коригиран така, че ясно да се посочва за коя зона важат ограниченията.

“Табелката касае само заведението и платената зона пред него. Не касае свободната зона. Помолихме концесионера да коригира надписа, така че това да бъде ясно обозначено“, обясни директорът на дирекция “Контролна и инспекционна дейност“ Иван Виделов.

От Министерството на туризма уточняват, че е допустимо заведенията да ограничават внасянето на външна храна и напитки в обслужваните от тях търговски площи. Подобни забрани обаче не могат да бъдат налагани в платените плажни зони, където се предоставят единствено чадъри и шезлонги. Към момента спорната табела е премахната.